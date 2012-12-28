В районе Дикого отключат холодную воду

21 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Дикого, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 22 по улице Комсомольской, №№ 14, 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 по улице Кочубея, № 24 по улице Школьной, в частном секторе улиц Киевской, Верхней, Чаплыгина, Джамбула, Комсомольской, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Фрунзе, Шмидта, Пригородной, Кочубея, Школьной, Морозова.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 57, 61, 61а, 61б, 63, 65 по улице Депутатской, №№ 25а, 27 по улице Киевской, обесточат улицу 1-ю Крымскую.