Режим воздушной опасности действовал всю ночь: над Липецкой областью сбиты два беспилотника
Общество
6 минут назад
В районе Дикого отключат холодную воду
21 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся жители Дикого, сообщили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 декабря плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 57, 61, 61а, 61б, 63, 65 по улице Депутатской, №№ 25а, 27 по улице Киевской, обесточат улицу 1-ю Крымскую.
