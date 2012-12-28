Все новости
63-летнего липчанина убило наледью: хозяйку балкона ждёт суд
Происшествия
Погибшим в пожаре мужчинам — 44 и 33 года
Происшествия
Два человека погибли ночью в пожаре на проспекте Победы
Происшествия
Арестован обокравший пять дачных домиков липчанин
Происшествия
В Липецке полностью закрыты уже девять школ
Общество
«Никто у нас на столах не танцует и бюстгальтерами не машет! Речь идет о войне за парковку»
Общество
Сказ о лестнице и проклятом бугре
Общество
Герой России и бывший министр могут стать Почетными гражданами Липецкой области
Общество
На площади Мира в столкновении с грузовиком пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Сильный ветер нагнул главную ёлку Липецка
Общество
В Липецкой области поселок остается без воды с 17 декабря: введен режим ЧС
Общество
Коллекторы проиграли суд с жертвой мошенников
Происшествия
Скважина в поселке совхоза имени Толстого оказалась засыпана известковой породой
Происшествия
В Липецкой области впервые наградили активистов родительских комитетов спортшкол
Спорт
Сегодня в Липецке: новые требования ЕГЭ, стоимость новогодних корпоративов выросла вдвое, но от них не отказываются
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Обломки БПЛА упали на жилой дом в Липецке
Происшествия
Липецкая вечЁрка: в пожаре погибли братья, кто ответит за смертельную сосульку и девять школ на дистанте
Общество
Мошенник под видом медработника продал пенсионерке чудо-аппарат за 56 тысяч рублей
Происшествия
Водоснабжение поселка совхоза им. Льва Толстого восстановили
Общество
Общество
625
сегодня, 07:00
3

Сегодня в Липецке: новые требования ЕГЭ, стоимость новогодних корпоративов выросла вдвое, но от них не отказываются

Липчан ждут яркие концерты, открытие двух новых выставок и целый день без отключения электричества.

Около нуля

Днём в Липецке около 0 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.

DSC0619712.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Катукова, 16, 18, 18а, 20, 24;
- ул. Меркулова, 16б, 18, 20, 22, 24, 26;
- ул. Стаханова, 9, 31, 33, 35, 35б, 37;
- пр-т. 60 лет СССР, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 35;
- б-р. Есенина, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 7а, 7б, 10, 12, 14, 14а.

167.jpg

Да будет свет!

А вот плановых отключений электричества сегодня не будет. Правда, от аварийных перебоев никто не застрахован.

wd354aodm74ijpghbeq9qsoj79gx4l9r.JPG

Пробки

Пятница – самый проблемный день для дорожного движения. Но узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.



Концерт для всех

В 16:00 свои двери распахнёт концертный зал Липецкого педагогического университета (ул. Ленина,42) для отчётного концерта кафедры музыкальной подготовки и социокультурных проектов Института культуры и искусства (12+).

cp4fveowycn1ma992nqnurjert701lxv.JPG

Мероприятие станет завершением учебного семестра, демонстрацией талантов и кропотливой работы студентов и преподавателей. Зрителей ждёт калейдоскоп жанров и стилей, от классических произведений до современных композиций.

Приглашают преподавателей, студентов, выпускников и всех любителей музыки.

Курс на Новый год

В 18:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) будут создавать новогоднее настроение на «Празднике музыки, песни и танца» (6+).

z14m7k0rikg5a347xo7n912gc15uh3t2.jpg

Концерт артистов дворца культуры в атмосфере творчества и вдохновения.

Музыка на закате

В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в очередной серии проекта «Музыка на закате» выступят две очаровательные исполнительницы Ирина Карачурина и Ксюша Бер (16+).

0CsEuImAU0Qmv8b7LoONatre9jaWLmtyHnRNnm_c_9XyOpq9XMD3dRlSgDUM_ep3paBDJOzhZ05Kbz2es0pNwomV.jpg

Ксюша Бер, фото vk.com/xeniyavoice

Песни на любой вкус, а оплата – донат по сердцу.

Новая выставка

В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Собрание. Коллекция коллекций» (6+).

Посвящена 20-летию со дня открытия Липецкой областной картинной галереи, предшественницы музея. На выставке будут представлены лучшие экспонаты из местных фондов – около 140 произведений 75 авторов из 15 городов России.

Скаргина_Л_В_Натюрморт_1993_ХОЛСТ,_МАСЛО.jpeg

Вернисаж будет работать до 1 марта 2026 года.

Творчество юных

С 8:00 до 17:30 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) будет работать выставка «Новогодняя палитра» участников детской студии изобразительного творчества «Искусство» (6+). 

_hOPeJKewsapegW8RDFQaIjBPrFOo-lJ1o-lksTHyXycxLT8qMtRkP34CB4DsHH7puPzBUaOvkVFmC6IRs5QzgwP.jpg

Нетривиальный взгляд художника на адбма-матер. Фото vk.com/ocknt

Очаровательные новогодние композиции, в том числе мерцающие снежинки, декоративные украшения, необычные елочные игрушки и многое другое.

Ежедневно до 18 января.

Лепка без границ

В 16:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) начнётся необычный мастер-класс по лепке из глины (6+).

Обычно ведущие задают тему урока – лепят то тарелку, то кружку, то панно… Особенностью же этого занятия под руководством преподавателя и лауреата всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства Виктории Демент станет… абсолютно свободное творчество: можно лепить что душе угодно, создав что-то экстравагантное и совершенно необычное!

-aYZNU2GbNC3meU9Uj1M54LtAU0B678I2vss9bnkPxR8YZwNKNo27JuNj5wJivbakZYPI3yKjRKqm_wbEGVDT4Ap.jpg

Фото vk.com/kemoklaster

Новый минимум ЕГЭ

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в государственные вузы.

IMG_73781.jpg

По некоторым предметам они выросли, в частности – по информатике, где теперь выпускники должны будут набирать больше всех – не менее 46 баллов. Подросли цифры по физике – 41, биологии, истории и иностранным языкам, где требуется показать не менее 40 баллов.

Остались прежними минимальные нормативы по обществознанию – 45, профильной математике, русскому языку, литературе, биологии и географии – по 40 баллов.

Новогодний корпоратив

38% липецких компаний в этом году не поскупятся на проведение новогодних корпоративов для сотрудников в кафе и ресторанах. Это больше, чем в прошлом году на 6%, подсчитали SuperJob.

18% организаций соберут коллег в офисе, 3% организуют выезды на природу.

2vxjwfivlgvphvh9ws27o8xihyvgwuci.jpg

Кадр из фильма «Новогодний корпоратив», США, Ирландия, 2016

43% руководителей организаций считают, что полноценное торжество получится, если потратить на каждого человека 10 тысяч рублей. В прошлом году большинство обходилось более скромным бюджетом – в 5 тысяч рублей.

Новогодние праздники устроят в 6 из каждых 10 компаний Липецка. 

Дорогие липчане! Доделываем дела на работе, готовимся к выходным и не прекращаем держать руку на информационном пульсе. Следить за новостями сейчас просто: липчанам достаточно время от времени заходить на GOROD48. Всего пара минут чтения свежих записей сделают вас весьма информированным человеком. Ждём вас на электронных страницах и продолжаем работать 24/7. До встречи!
0
0
0
0
2

Комментарии (3)

Сначала новые
Магомед
22 минуты назад
А что такое " адбма- матер"? Объясните нерусскому.
Ответить
дилетант
22 минуты назад
риа новости 17.12.2025 сообщили что за год инфляция в рф выросла на 6 %. почему цена корпоративов выросла вдвое ? увеличили количество алкоголя и закусок ?
Ответить
Мила
сегодня, 07:12
Корпоративы...какая же это сейчас неуместная штука...
Ответить
