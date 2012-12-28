Сегодня в Липецке: новые требования ЕГЭ, стоимость новогодних корпоративов выросла вдвое, но от них не отказываются

Липчан ждут яркие концерты, открытие двух новых выставок и целый день без отключения электричества.

Днём в Липецке около 0 градусов, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.









- б-р. Есенина, 1, 2, 3, 5, 4, 7, 7а, 7б, 10, 12, 14, 14а.









А вот плановых отключений электричества сегодня не будет. Правда, от аварийных перебоев никто не застрахован.









В 16:00 свои двери распахнёт концертный зал Липецкого педагогического университета (ул. Ленина,42) для отчётного концерта кафедры музыкальной подготовки и социокультурных проектов Института культуры и искусства (12+).









В 18:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13) будут создавать новогоднее настроение на «Празднике музыки, песни и танца» (6+).









В 19:33 в культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) в очередной серии проекта «Музыка на закате» выступят две очаровательные исполнительницы Ирина Карачурина и Ксюша Бер (16+).









Ксюша Бер, фото vk.com/xeniyavoice

Посвящена 20-летию со дня открытия Липецкой областной картинной галереи, предшественницы музея. На выставке будут представлены лучшие экспонаты из местных фондов – около 140 произведений 75 авторов из 15 городов России.









С 8:00 до 17:30 в областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) будет работать выставка «Новогодняя палитра» участников детской студии изобразительного творчества «Искусство» (6+).









Нетривиальный взгляд художника на адбма-матер. Фото vk.com/ocknt

Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в государственные вузы.









38% липецких компаний в этом году не поскупятся на проведение новогодних корпоративов для сотрудников в кафе и ресторанах. Это больше, чем в прошлом году на 6%, подсчитали SuperJob.





18% организаций соберут коллег в офисе, 3% организуют выезды на природу.









Кадр из фильма «Новогодний корпоратив», США, Ирландия, 2016





43% руководителей организаций считают, что полноценное торжество получится, если потратить на каждого человека 10 тысяч рублей. В прошлом году большинство обходилось более скромным бюджетом – в 5 тысяч рублей.





Новогодние праздники устроят в 6 из каждых 10 компаний Липецка.

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Катукова, 16, 18, 18а, 20, 24;- ул. Меркулова, 16б, 18, 20, 22, 24, 26;- ул. Стаханова, 9, 31, 33, 35, 35б, 37;- пр-т. 60 лет СССР, 23, 23а, 27, 29, 31, 33, 35;Пятница – самый проблемный день для дорожного движения. Но узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.Мероприятие станет завершением учебного семестра, демонстрацией талантов и кропотливой работы студентов и преподавателей. Зрителей ждёт калейдоскоп жанров и стилей, от классических произведений до современных композиций.Приглашают преподавателей, студентов, выпускников и всех любителей музыки.Концерт артистов дворца культуры в атмосфере творчества и вдохновения.Песни на любой вкус, а оплата – донат по сердцу.В 16:00 в Художественном музее (ул. Ленина, 25) откроется выставка «Собрание. Коллекция коллекций»Вернисаж будет работать до 1 марта 2026 года.Очаровательные новогодние композиции, в том числе мерцающие снежинки, декоративные украшения, необычные елочные игрушки и многое другое.Ежедневно до 18 января.В 16:00 в Керамокластере (ул. Студёновская, 39б) начнётся необычный мастер-класс по лепке из глиныОбычно ведущие задают тему урока – лепят то тарелку, то кружку, то панно… Особенностью же этого занятия под руководством преподавателя и лауреата всероссийских конкурсов декоративно-прикладного искусства Виктории Демент станет… абсолютно свободное творчество: можно лепить что душе угодно, создав что-то экстравагантное и совершенно необычное!По некоторым предметам они выросли, в частности – по информатике, где теперь выпускники должны будут набирать больше всех – не менее 46 баллов. Подросли цифры по физике – 41, биологии, истории и иностранным языкам, где требуется показать не менее 40 баллов.Остались прежними минимальные нормативы по обществознанию – 45, профильной математике, русскому языку, литературе, биологии и географии – по 40 баллов.