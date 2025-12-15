Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
сегодня, 09:40
Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных
Также горели гараж с машиной, мусорные контейнеры и жмых.
В этот же день на улице Зои Космодемьянской горел мусорный контейнер. В селе Варваро-Борки Липецкого округа на открытой территории пожарные потушили жмых на площади 200 квадратных метров.
Днем 14 декабря в селе Рогожино Задонского района загорелся жилой кирпичный дом с мансардой. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади десять квадратных метров.
В селе Воробьевка Хлевенского округа огонь повредил внутренняя отделку жилого дома на 50 квадратных метрах.
В селе Борисовка Добровского округа загорелся кирпичный гараж. В результате полностью уничтожена его кровля, и повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля «Форд».
В Липецке на улице 6-й Гвардейской дивизии горели бытовые отходы на открытой площадке. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.
В селе Двуречки Грязинского района вечером горел жилой дом — повреждены внутренняя отделка и вещи на площади четыре квадратных метра.
