Три жилых дома и квартира горели в Липецкой области на минувших выходных

Вечером 13 декабря на улице Юношеской в Липецке загорелась квартира пятиэтажного дома. Пожарные потушили пламя, разгоревшееся на площади в четыре квадратных мерах. В огне уничтожены вещи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В этот же день на улице Зои Космодемьянской горел мусорный контейнер. В селе Варваро-Борки Липецкого округа на открытой территории пожарные потушили жмых на площади 200 квадратных метров.Днем 14 декабря в селе Рогожино Задонского района загорелся жилой кирпичный дом с мансардой. Огонь уничтожил внутреннюю отделку на площади десять квадратных метров.В селе Воробьевка Хлевенского округа огонь повредил внутренняя отделку жилого дома на 50 квадратных метрах.В селе Борисовка Добровского округа загорелся кирпичный гараж. В результате полностью уничтожена его кровля, и повреждено лакокрасочное покрытие автомобиля «Форд».В Липецке на улице 6-й Гвардейской дивизии горели бытовые отходы на открытой площадке. Площадь возгорания составила восемь квадратных метров.В селе Двуречки Грязинского района вечером горел жилой дом — повреждены внутренняя отделка и вещи на площади четыре квадратных метра.