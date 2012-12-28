Все новости
Происшествия
119
28 минут назад
1

Липецкую карманницу поймали в Орловской области

Воровка украла деньги у мужчина из заднего кармана брюк.

Как следует из материалов дела Колпнинского районного суда Орловской области, 2 ноября на территории продуктового рынка в поселке Колпна, женщина, заметив, как мужчина убирал в задний карман брюк деньги, незаметно вытащила 4500 рублей.

Воровку, которой оказалась жительница Липецкой области, позже задержали полицейские.

В судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд, назначая наказание, учел смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение ущерба, явку с повинной, состояние здоровья подсудимой и положительную характеристику от соседей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Женщина приговорена к одному году принудительных работ. С ее заработка ежемесячно будет удерживаться 10% в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
кража
0
0
0
0
0

Сначала новые
Юля
18 минут назад
Ему она компенсировала, а выиграло на этом только государство.
Ответить
