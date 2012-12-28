Сегодня в Липецке: безнадёжный хоккей, тренинг для предпринимателей и что будет с зарплатами в 2026 году
Липецкую карманницу поймали в Орловской области
Воровка украла деньги у мужчина из заднего кармана брюк.
Воровку, которой оказалась жительница Липецкой области, позже задержали полицейские.
В судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Суд, назначая наказание, учел смягчающие обстоятельства: добровольное возмещение ущерба, явку с повинной, состояние здоровья подсудимой и положительную характеристику от соседей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.
Женщина приговорена к одному году принудительных работ. С ее заработка ежемесячно будет удерживаться 10% в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
