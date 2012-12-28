Подросток купил машину и попал на ней в ДТП: на мальчика составили несколько протоколов
Горит свалка в районе Сырского Рудника
Запах гари доходит до центра города.
На месте работают пожарные, 3 единицы техники.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области, постройки пожар не затронул.
