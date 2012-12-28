15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда

Девушка за рулём «Форда» проехала на красный сигнал светофора.

В вашем браузере отключен JavaScript

Прокуратура Хлевенского района передала в суд уголовное дело 24-летней жительницы Воронежа, обвиняемой в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (по части первой статьи 264 УК РФ).Это ДТП произошло 20 сентября в 22:04 на 451-м километре трассы «М-4 «Дон» в районе села Хлевное и попало на запись камеры наблюдения.«По версии следствия, 24-летняя жительница Воронежа, двигаясь на своем автомобиле «Форд Мондео», проигнорировала запрещающий движение сигнал светофора и выехала на регулируемый перекресток, где столкнулась с мопедом «Альфа-Спорт» под управлением 15-летнего подростка. Мальчик получил открытый перелом правой бедренной кости со смещением, его здоровью был причинён тяжкий вред», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Девушка полностью признала вину, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.