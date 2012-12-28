Липецкая вечЁрка: суд по делу о стрельбе в полицейских, домашний арест, как способ похудеть и милота дня
Происшествия
564
сегодня, 17:17
1
15-летний подросток на мопеде врезался в «Форд»: дело дошло до суда
Девушка за рулём «Форда» проехала на красный сигнал светофора.
Это ДТП произошло 20 сентября в 22:04 на 451-м километре трассы «М-4 «Дон» в районе села Хлевное и попало на запись камеры наблюдения.
«По версии следствия, 24-летняя жительница Воронежа, двигаясь на своем автомобиле «Форд Мондео», проигнорировала запрещающий движение сигнал светофора и выехала на регулируемый перекресток, где столкнулась с мопедом «Альфа-Спорт» под управлением 15-летнего подростка. Мальчик получил открытый перелом правой бедренной кости со смещением, его здоровью был причинён тяжкий вред», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Девушка полностью признала вину, теперь ей грозит до двух лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
0
2
2
1
1
Комментарии (1)