На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

10 декабря «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители девяти улиц, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 16 по улице Калинина, №№ 1 стр. 1, стр. 1, стр. 1/1, 2, 2а, 4, 8, 10, 12 по улице Ферросплавной, №№ 1, 3 на площади Металлургов, №№ 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 в переулке Бестужева.С 13:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 1, 1/1, вл. 1, 1а, 7, 11, 11а, 13, 15, 15а, 15 стр. 1, 17, 19, 19а, 21, 23 по улице Астраханской, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20б, 22, 24, 26 по улице Архангельской, №№ 18, 19, 19а, 20, 21 по улице Силикатной, № 8 по улице Усманской, жители частного сектора улиц Усманской, Гидромеханизации, Силикатной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.