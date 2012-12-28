Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
«Вот такое столпотворение»
Липчане жалуются на очереди к судебным приставам. В ведомстве рекомендовали записываться заранее.
В пресс-службе УФССП по Липецкой области GOROD48 сообщили, что расписание работы судебных приставов едино по всей стране. Два дня в неделю: вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 13:00 до 18:00. Чтобы избавиться от очередей недавно была организована предварительная запись. Через официальный сайт ведомства или сайт госуслуг можно записаться к приставу на прием на определенное время.
