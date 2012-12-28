Все новости
Три БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
Липецкая вечЁрка: умерший у поликлиники, «воздушный» маршрут и беспредел на парковке
Общество
25 человек эвакуированы из горящей пятиэтажки на улице Вермишева
Происшествия
33-летний липчанин обманул четверых знакомых почти на 12 миллионов рублей
Происшествия
Более чем на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецком горсовете заявили о пропавшей новогодней елке
Общество
Мать участника СВО обманули мошенники: деньги взыскали с дроппера
Происшествия
Сегодня в Липецке: большой-большой автобус и прорыв в липецкой медицине
Общество
Милота дня: испанскому мастифу сделали кесарево сечение
Общество
Прокуратура готовит представление мэру Роману Ченцову о состоянии Комсомольского пруда
Общество
Центр Липецка будут только солить. Песком будут посыпать микрорайоны
Общество
Липецкая мэрия собралась взыскивать с чиновников нанесенный горожанам ущерб
Общество
«Вот такое столпотворение»
Общество
Резервами роста доходов городского бюджета Счетная палата Липецка считает увеличение тарифов за парковки и штрафы
Общество
В Усмани весной закроют детское противотуберкулезное отделение
Здоровье
В Липецке на дистанционку перешли 100 классов и одна школа полностью
Общество
Сообщения в родительском чате обернулись штрафом в 5000 рублей
Происшествия
Ельчанина оштрафовали на 300 тысяч рублей за продажу немаркированных жидкостей для вейпов
Происшествия
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области небольшой снег и до +2
Погода в Липецке
Общество
«Вот такое столпотворение»

Липчане жалуются на очереди к судебным приставам. В ведомстве рекомендовали записываться заранее.

«Приставы принимают людей два раза в неделю. Вторник и четверг. Сегодня вторник народу около 30-40 человек время одиннадцатый час. А они работают до 13:00. Народ здесь, и весь коридор заполнен. Я считаю, это полное издевательство над людьми. Опубликуйте пожалуйста. Пусть это все видят», — такое гневное послание получил сегодня GOROD48.


В пресс-службе УФССП по Липецкой области GOROD48 сообщили, что расписание работы судебных приставов едино по всей стране. Два дня в неделю: вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 13:00 до 18:00. Чтобы избавиться от очередей недавно была организована предварительная запись. Через официальный сайт ведомства или сайт госуслуг можно записаться к приставу на прием на определенное время.
Комментарии (7)

Сначала новые
Владимир
12 минут назад
Штраф 525 р. Сразу арест всего и сразу. А снять арест— надо попасть….. и если за пару дней стояния это удается, то ты везунчик! А раньше было проще, но у нас все для административного аппарата. Остальные потерпят
Луна
33 минуты назад
Там очереди стали только после введения предварительной записи, по которой приходишь, а пристава, к котору записан нет на месте и опять отправляют в 108 кабинет постоять в очереди. Даже в канцелярию не пускают, чтобы подать исполнительные листы, а в канцелярию записи нет. А ещё стали взвешивать документы, которые к ним привозить, весом больше 100 гр не берут. А ещё начали отправлять листы в электронном виде, которые где-то теряются на просторах инета
Веселый
36 минут назад
Платите вовремя и не будет очередей
Валерий
22 минуты назад
Какой ты умный. Не зная почему люди стоят сделал своё умозаключение
Иван
43 минуты назад
Бардак это мягко сказано
Валерий
46 минут назад
Да это просто ужас какой-то. Народ собрали как в консервной банки кильку. Куда мы катимся люди.
Дооптимизировались
47 минут назад
Что скажет губернатор ?
