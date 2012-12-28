«Вот такое столпотворение»

Липчане жалуются на очереди к судебным приставам. В ведомстве рекомендовали записываться заранее.

«Приставы принимают людей два раза в неделю. Вторник и четверг. Сегодня вторник народу около 30-40 человек время одиннадцатый час. А они работают до 13:00. Народ здесь, и весь коридор заполнен. Я считаю, это полное издевательство над людьми. Опубликуйте пожалуйста. Пусть это все видят», — такое гневное послание получил сегодня GOROD48.В пресс-службе УФССП по Липецкой области GOROD48 сообщили, что расписание работы судебных приставов едино по всей стране. Два дня в неделю: вторник с 09:00 до 13:00, четверг с 13:00 до 18:00. Чтобы избавиться от очередей недавно была организована предварительная запись. Через официальный сайт ведомства или сайт госуслуг можно записаться к приставу на прием на определенное время.