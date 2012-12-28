Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Мама, мне страшно!»: падение девочки с лошади попало на видео
Происшествия
Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Автомат под полом, патроны — на чердаке: 46-летний липчанин хранил АК-74 с боеприпасами
Происшествия
Подросток на «Ниве» пытался скрыться от полицейских и нарушил правила девять раз
Происшествия
Многомиллионный «спор о шпикачках» продолжается
Общество
Тело мужчины подняли из реки Воронеж у Петровского моста
Происшествия
Житель Задонска до смерти избил мать: следователю он заявил, что хотел прекратить ее страдания
Происшествия
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
Один беспилотник сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Читать все
Липецкая область начинает выпуск гибридных автомобилей
Экономика
Липчанин застрял между кольями забора
Происшествия
«Мы требуем явки Выжанова в суд. Нам не известна его позиция по нашему уголовному делу»
Общество
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Происшествия
Посетительница аптеки присвоила забытый на прилавке телефон и теперь может сесть на пять лет
Происшествия
Во дворе на Соколе под автомобилем провалился асфальт
Происшествия
В районах Тракторного, Дикого, Сырский Рудника отключат холодную воду
Общество
«Скорая» опрокинулась на кольце улиц Московской и Катукова
Происшествия
Так происходят ДТП — очередное опасное вождение записал регистратор в Липецке
Общество
В Липецкой области сухо, туманно и до +4
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
870
сегодня, 16:50
8

Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка

Стёкла мальчик мыл стоящим на светофоре автомобилям, а находиться на проезжей части — опасно для жизни.

29 ноября сотрудники Госавтоинспекции обратили внимание на мальчика, который мыл стёкла остановившемся на светофоре автомобилям.

«Это строго запрещено! Сотрудники Госавтоинспекции доставили 14-летнего подростка в отдел полиции для разбирательств. По правилам дорожного движения пешеход не может находиться на проезжей части в неустановленном месте. Это опасно для его жизни. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ. Наказание — штраф в 500 рублей. А если нарушение привело к ДТП, штраф может быть выше», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

В случаях с несовершеннолетними до 16 лет, к ответственности будет привлечён законный представитель. А при неоднократном нарушении с подростками и родителям может быть организована индивидуальная профилактическая работа.

«Дети, предлагающие водителям помыть фары в пробках и на светофорах, подвергают смертельной опасности и себя, и других участников дорожного движения», — добавляют в полиции.
ПДД
нарушение
0
1
1
4
5

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Буквоед
13 минут назад
Еще напишите,что бедный ангелочек себе на хлебушек зарабатывал!
Ответить
Ссс
18 минут назад
Этот парень уже год находится на проезжей части. То на Механизаторов, то на перекрестке Водопьяновой с Папина. Иногда стучит требовательно в стекло, чтобы ему открыли и дали денег
Ответить
Эксперт
41 минуту назад
Так в Москве стекла также моют на проезжей части вы что не знали? Это что получается Москва другие законы.
Ответить
Павел
42 минуты назад
Да неужели! Сколько раз видел детей на проезжей части, обращался по 112 - всё бесполезно. Или не приезжают, или приезжают, но не обнаруживают там детей! Зато перезванивают и интересуются, почему это меня самого на месте нет.
Ответить
Максим Петрович
52 минуты назад
я ему тоже говорил, что это опасно для жизни, в ответ молодой хамил.
Ответить
липчанин
54 минуты назад
Мальчик в 14 лет хочет "бум -бум " и все такое , а где взять столько денег, если родители дают ему только на пирожок и компот ?
Ответить
Житель Липецка
57 минут назад
На улицу выходить опасно,дома бпла могут прилететь,а парень не от хорошей жизни рискует
Ответить
48
58 минут назад
наконец-то
Ответить
Рекомендуем
Экономика
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Общество
10 «управляшек» в Липецке до сих пор не имеют паспортов готовности к зиме
Общество
На Петровском спуске запустили зимний фонтан
Общество
Комплексное обновление систем коммунальной инфраструктуры Липецка обсчитали в 60 миллиардов рублей
Культура
«Турандот» с грузинско-армянским разливом»: в театре Толстого ставят «Хануму»
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
В Нижнем парке наконец-то открыта детская площадка за 28,4 млн рублей
Общество
Бывший главный строитель елецкой мэрии попал под уголовное дело
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить