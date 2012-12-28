Липецкая вечЁрка: снесенные автомобилем, девочка упала с лошади в парке Победы и когда выпадет снег
Полицейские задержали моющего стёкла 14-летнего подростка
Стёкла мальчик мыл стоящим на светофоре автомобилям, а находиться на проезжей части — опасно для жизни.
«Это строго запрещено! Сотрудники Госавтоинспекции доставили 14-летнего подростка в отдел полиции для разбирательств. По правилам дорожного движения пешеход не может находиться на проезжей части в неустановленном месте. Это опасно для его жизни. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность по статье 12.29 КоАП РФ. Наказание — штраф в 500 рублей. А если нарушение привело к ДТП, штраф может быть выше», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
В случаях с несовершеннолетними до 16 лет, к ответственности будет привлечён законный представитель. А при неоднократном нарушении с подростками и родителям может быть организована индивидуальная профилактическая работа.
«Дети, предлагающие водителям помыть фары в пробках и на светофорах, подвергают смертельной опасности и себя, и других участников дорожного движения», — добавляют в полиции.
