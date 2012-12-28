Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
сегодня, 09:33
В Липецке начали строить переход в никуда
Широкий асфальтированный переход упирается в узкую тропку. Сделать из нее дорожку могут в следующем году.
Судя по фотографиям перехода, он все-таки ведет к тропинке, но тропка эта в несколько раз уже, чем заасфальтированное завершение перехода.
«Вопрос к подрядчику, для чего это сделали?», — решили поиграть горожане в «Что? Где? Когда?».
В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 рассказали, что новый переход в Дачном на перекрестке улиц Центральной и Писарева проложен во время дорожного ремонта. Однако тротуар для подхода к этому переходу со стороны улицы Писарева сделать было невозможно. Поэтому подрядчик в ближайшее время отсыпет тропинку щебнем.
«Создание полноценной пешеходной дорожки городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства рассмотрит в 2026 году», — добавили в мэрии.
