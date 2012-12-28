Все новости
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
Получившая ожоги многодетная мать умерла
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
Руководитель липецкого филиала ЦЛАТИ по ЦФО обложил подчиненных поборами
Происшествия
В селе Ленино от побоев умер 50-летний мужчина
Происшествия
«Поверьте, поликлиника №1 была и будет лучшей в Липецке!»
Общество
7-летний мальчик попал под автомобиль в Липецке
Происшествия
Усадебный дом на Интернациональной отремонтируют под бизнес-центр
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Гейзер под своими окнами сняли жители улицы Липовской
Общество
Задержаны руководители ОЭЗ «Липецк»
Происшествия
В Липецке слёт «Движения Первых» собрал 800 участников
Общество
Сегодня в Липецке: прямая линия губернатора, липчане хотят заменить отпуск деньгами, но кто их будет спрашивать?
Общество
7 лет колонии получил липчанин, убивший осколком зеркала знакомого в Санкт-Петербурге
Происшествия
В Липецке начали строить переход в никуда
Общество
На четырех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Двух закладчиков задержали в Липецке полицейские
Происшествия
Два БПЛА сбиты ночью над Липецкой областью
Происшествия
В Лебедянском округе поврежден газопровод: отключенными оставались четыре села
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погоня за «Audi Q7», оброк на премии и возобновление ремонта поликлиники № 1
Общество
Общество
1788
сегодня, 09:33
10

В Липецке начали строить переход в никуда

Широкий асфальтированный переход упирается в узкую тропку. Сделать из нее дорожку могут в следующем году.

В поселке Дачный во время ремонта дороги проложен переход в никуда, сообщили GOROD48 местные жители.



Судя по фотографиям перехода, он все-таки ведет к тропинке, но тропка эта в несколько раз уже, чем заасфальтированное завершение перехода.

«Вопрос к подрядчику, для чего это сделали?», — решили поиграть горожане в «Что? Где? Когда?».

В пресс-службе администрации Липецка GOROD48 рассказали, что новый переход в Дачном на перекрестке улиц Центральной и Писарева проложен во время дорожного ремонта. Однако тротуар для подхода к этому переходу со стороны улицы Писарева сделать было невозможно. Поэтому подрядчик в ближайшее время отсыпет тропинку щебнем.

«Создание полноценной пешеходной дорожки городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства рассмотрит в 2026 году», — добавили в мэрии.
Комментарии (10)

Константин
7 минут назад
Ну там же дальше тропинка идет. Когда-нибудь тротуар сделают. В чем проблема?
холмс
9 минут назад
это элементарно кончился асфальт или деньги или хотели как лучше но получилось как всегда
реалист
12 минут назад
если отвечать как автолюбитель то это съезд с главной на второстепенку
Тыква
3 минуты назад
...на грунтовку*
Савелий
30 минут назад
Символично. Дорога в никуда...
Может
30 минут назад
Опять банкиры рулят?
Елена
37 минут назад
весь Липецк в таких квестах...
Зоя
55 минут назад
помнится аналогичная ситуация большего масштаба - когда расширяли Петровский мост ..... не заметили кое-что ..... поэтому и получилось "кое как"!!!!!!
ГОСТЬ53
сегодня, 09:48
Прикольно. Да, есть такие переходлы "в никуда" и в других городах
Виктор
сегодня, 09:43
А чего Вы ждали от эффективных менеджеров поколения ЕГЭ ?
