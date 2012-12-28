На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов

Подрядчиков должны определить в декабре.

Управление главного смотрителя ищет подрядчиков обеспечения транспортной безопасности сразу 16 мостов. За охрану 488-метрового Октябрьского мэрия Липецка готова заплатить 17 485 185 рублей, за охрану 15 других — еще 14 734 110 рублей (в их числе Петровский мост, путепровода «Западный» на улице Металлургов, мост через Каменный лог на улице Терешковой, Лебедянский путепровод, путепровод «Северный» на улице Алмазной, мост на Петровском спуске, Сокольский путепровод, мост на дороге Липецк-Грязи в поселке Новая Жизнь).Сроки выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2026 года. От исполнителя ожидается, что ежедневно все эти мосты будет обходить охрана (смена из четырёх человек) для выявления и предотвращения актов незаконного вмешательства. Патрулирование каждого моста должно производится раз в полчаса. Охране необходимо не допустить пронос или провоз через мосты предметов и веществ, в отношение которых в соответствии с правилами проведения досмотра предусмотрены запрет или ограничение. Подрядчик имеет право останавливать подозрительных людей и транспорт, осматривать их с использованием соответствующего оборудования и переносных средств видеонаблюдения, проверять документы, задавать вопросы гражданам для выявления подготовки к совершению терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В техзадании отдельно прописаны меры по ликвидации пожаров, последствий ДТП, оказанию первой помощи пострадавшим, предотвращению попыток к совершению суицидов. Подрядчик обязан взаимодействовать с территориальными подразделениями ФСБ, МВД, МЧС, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, выявлять оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества и взрывные устройства при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение.