На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов
Подрядчиков должны определить в декабре.
Сроки выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2026 года. От исполнителя ожидается, что ежедневно все эти мосты будет обходить охрана (смена из четырёх человек) для выявления и предотвращения актов незаконного вмешательства. Патрулирование каждого моста должно производится раз в полчаса. Охране необходимо не допустить пронос или провоз через мосты предметов и веществ, в отношение которых в соответствии с правилами проведения досмотра предусмотрены запрет или ограничение. Подрядчик имеет право останавливать подозрительных людей и транспорт, осматривать их с использованием соответствующего оборудования и переносных средств видеонаблюдения, проверять документы, задавать вопросы гражданам для выявления подготовки к совершению терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В техзадании отдельно прописаны меры по ликвидации пожаров, последствий ДТП, оказанию первой помощи пострадавшим, предотвращению попыток к совершению суицидов. Подрядчик обязан взаимодействовать с территориальными подразделениями ФСБ, МВД, МЧС, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, выявлять оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества и взрывные устройства при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение.
