51-летний водитель «ВАЗа» погиб в аварии на Троицком мосту
Происшествия
В министерстве молодежной политики снова новая руководительница
Общество
Как жить за счет знакомых: липчанка за два года выманила у друзей почти 10 миллионов
Происшествия
Подросток купил на деньги брата-инвалида машину и телефон
Происшествия
Ночью над областью сбиты четыре БПЛА
Происшествия
Погоня за «Audi Q7» закончилась столкновением с дорожным ограждением
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецке осуждены семь человек за легализацию мигрантов через фиктивные браки
Происшествия
Сегодня в Липецке: постараться не напиться, предательство коллег и ревность на работе
Общество
Красный уровень расширен на всю область
Происшествия
Читать все
Общество
27 минут назад
На транспортную безопасность мостов в Липецке мэрия готова потратить более 32 миллионов

Подрядчиков должны определить в декабре.

Управление главного смотрителя ищет подрядчиков обеспечения транспортной безопасности сразу 16 мостов. За охрану 488-метрового Октябрьского мэрия Липецка готова заплатить 17 485 185 рублей, за охрану 15 других — еще 14 734 110 рублей (в их числе Петровский мост, путепровода «Западный» на улице Металлургов, мост через Каменный лог на улице Терешковой, Лебедянский путепровод, путепровод «Северный» на улице Алмазной, мост на Петровском спуске, Сокольский путепровод, мост на дороге Липецк-Грязи в поселке Новая Жизнь).

Сроки выполнения работ — с 1 января по 31 декабря 2026 года. От исполнителя ожидается, что ежедневно все эти мосты будет обходить охрана (смена из четырёх человек) для выявления и предотвращения актов незаконного вмешательства. Патрулирование каждого моста должно производится раз в полчаса. Охране необходимо не допустить пронос или провоз через мосты предметов и веществ, в отношение которых в соответствии с правилами проведения досмотра предусмотрены запрет или ограничение. Подрядчик имеет право останавливать подозрительных людей и транспорт, осматривать их с использованием соответствующего оборудования и переносных средств видеонаблюдения, проверять документы, задавать вопросы гражданам для выявления подготовки к совершению терактов на объектах транспортной инфраструктуры. В техзадании отдельно прописаны меры по ликвидации пожаров, последствий ДТП, оказанию первой помощи пострадавшим, предотвращению попыток к совершению суицидов. Подрядчик обязан взаимодействовать с территориальными подразделениями ФСБ, МВД, МЧС, Федеральной службой по надзору в сфере транспорта, выявлять оружие, боеприпасы, взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества и взрывные устройства при отсутствии законных оснований на их хранение и ношение.
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
4 минуты назад
Как же они стояли без охраны столь длительное время? Некоторые даже самостоятельно дождались реконструкции.
Ответить
Дед
7 минут назад
Преображеновский забыли
Ответить
