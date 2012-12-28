Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду

24 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потербители 18 улиц и две базы отдыха, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 32 по улице Черноземной, № 44 по улице Западной, № 45 в 9 микрорайоне, № 2а по улице Авиационной, № 6 на площади Петра Великого, №№ 22, 24, 26 по улице Октябрьской, № 1 по улице Первомайской, № вл. 5 по Грязинскому шоссе, № 2а по улице Морской, №№ 1а, 20, вл. 20, вл. 24 по улице Речной. Подачу холодной воды в этот период также ограничат жителям частного сектора улиц Донецкой, Днепровской, Черноземной, Западной, Товарищеской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Морской, переулков Макаренко, Рылеева, на базах отдыха «Чижик», «Сосновый бор».Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.