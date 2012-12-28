Все новости
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Общество
Геральдика на улицах Липецка
Общество
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
В Липецкой области потеплеет до +13
Погода в Липецке
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
В районах Коровино и Сырское отключат холодную воду
Общество
В 27 микрорайоне внепланово отключили холодную воду
Общество
Ехавшего по встречной полосе на Нижней Логовой водителя нашли
Происшествия
Липчанка перевела мошенникам 3 миллиона рублей после ложного обвинения в финансировании террористов
Происшествия
Какая боль….
Спорт
Экс-чиновник в Ельце осужден за подделку документов по нацпроекту и оплату невыполненных работ
Происшествия
В Елецком районе изъяли крупную партию марихуаны
Происшествия
К дому на Космонавтов сегодня стремились несколько пожарных машин с включенными сиренами
Общество
Неустановленный мужчина погиб у «Европы» на проспекте 60-летия СССР
Происшествия
Выходные в Липецке: «Мистер и мисс студенчество», танцы целый день
Общество
В Липецкой области дожди, туман и до +8
Погода в Липецке
Погода в Липецке
152
45 минут назад

В Липецкой области дожди, туман и до +8

Почти не будет разницы между дневными и ночными температурами.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта североатлантического циклона - пройдут небольшие и умеренные дожди. 25 ноября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 ноября – 6-7 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше климатической нормы, 25 ноября – около 0 градусов, что на 2 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/сек, днем северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +3 до +8 градусов.

В Липецке облачно, небольшие дожди, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +5 до +7 градусов.

День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 24 градусов мороза.
погода
1
0
0
1
0

