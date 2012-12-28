В Липецкой области дожди, туман и до +8

Почти не будет разницы между дневными и ночными температурами.

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться под влиянием атмосферного фронта североатлантического циклона - пройдут небольшие и умеренные дожди. 25 ноября атмосферное давление в регионе начнет расти, осадки прекратятся.Среднесуточные температуры воздуха составят: 23 и 24 ноября – 6-7 градусов тепла, что на 8-9 градусов выше климатической нормы, 25 ноября – около 0 градусов, что на 2 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 ноября в Липецкой области облачно, небольшие, ночью местами умеренные дожди, ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-западный, 4-9 м/сек, днем северо-восточный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем – от +3 до +8 градусов.В Липецке облачно, небольшие дожди, ночью и утром туман. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +5 до +7 градусов.День 23 ноября стал самым теплым в Липецке в 2015 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998 году – 24 градусов мороза.