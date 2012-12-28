Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»

Сегодня, 21 ноября, стало известно об убийстве женщины ее сыном, липчанин снял на видео езду по встречке, и GOROD48 посмотрел, как продвигаются дела с обустройством «Петропарка».