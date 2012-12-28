Липецкая вечЁрка: труп на улице, наказание за покатушки на тюбинге и дело «черных копателей»
Общество
25
6 минут назад
Липецкая вечЁрка: сын зарезал мать, езда по встречке и что там с «Петропарком»
Сегодня, 21 ноября, стало известно об убийстве женщины ее сыном, липчанин снял на видео езду по встречке, и GOROD48 посмотрел, как продвигаются дела с обустройством «Петропарка».
«Растишь ребёнка, всё в него вкладываешь, ночи не спишь. И вот благодарность! Такие дети-потребители сплошь и рядом. Непонятно, это у них деградация, или потребительское отношение к родителям?», — спросила Марина.
«Так воспитали», — ответил Кузя.
«Дети — это наше зеркальное отражение. На осинке не растут апельсинки. Что потопаешь, то и полопаешь. Одним словом, мама сама такого воспитала», — добавила Малина Шип.
Водитель автомобиля «Тойота» решил что правила, не для него и поехал по улице Нижней Логовой навстречу движению. При этом водителям машин, пришлось притормозить на крутом подъеме.
Нарушителю может грозить штраф от 7 500 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
«Может, не местный, по ошибке заехал», — попытался вступился за нарушителя Водитель.
«Там знак. Самый настоящий местный — пуп земли, их там полно, ГАИ не трогает!», — ответил ему комментатор.
Вагоновожатые жалуются на то, что им приходится в кромешной тьме ехать по пути к ДП-6.
В мэрии обещали что-нибудь придумать на следующей неделе.
«Поставьте на трамвай фары по мощнее», — предложил Юрий.
«Эта проблема возникла не сегодня, что же все возбудились только сейчас? А фары должны настраивать слесаря депо, если они не умеют это их проблема», — написал Александр.
Сегодня утром на дороге Липецк-Грязи возле поселка Матырский 68-летний водитель «Лады Калины» сбил 76-летнюю женщину. Пострадавшую отвезли в больницу.
Накануне на улице Меркулова пострадала 11-летняя девочка. Она ехала в автобусе, когда водитель сделал резкий маневр. Девочке потребовалась медицинская помощь.
Эта новость дала комментаторам GOROD48 повод поговорить о качестве подготовки водителей общественного транспорта.
«Сейчас кто-то подумает, что не держалась. Вот я вчера крепко держалась двумя руками — и то, чуть не уронил, и это без помех, а на остановке», — написала телега с брёвнами.
«Такое ощущение, что многие липецкие водители до этого дрова возили. Педалями играют, как на пианино. Всю дорогу резко дергают автобус», — возмутилась Гостья.
«А то что многие автобусы ездят на голой резине, никого не волнует. А начальство говорит, и так сойдет», — попытался оправдаться Работник.
«То есть игры в салочки на скорость между водителями тоже из-за голой резины?» — спросил у Работника комментатор.
«В наших автобусах не держаться нужно, а привязываться», — резюмировал Михаил.
До завершения благоустройства «Пектропарка» осталось 10 дней. GOROD48 посмотрел, как продвигается работа. В парке мы увидели женщин из «Зеленхоза», они высаживали горную сосну — медленно растущий хвойный кустарник. Женщина пожаловались на строителей жалуются, они не пускают на территорию парка водовозки, опасаясь, что шеститонные машины машины могут разбить плитку. И непонятно, как тогда поливать растительность — ведрами что ли носить?
Всего к началу зимы в парке надо посадить 1500 кустарников и сотню деревьев взамен 133 вырубленных. При этом «Зеленхоз» сажает крупномеры — саженцы высотой в три метра и больше. Новые деревья пока представлены липами и кленами. На следующей неделе компанию им составят ивы и рябины.
Напомним, мэр Роман Ченцов первоначально обещал открыть «Петропарк» еще в середине осени, но не получилось. Теперь ленточку будут резать не раньше мая 2026 года, когда парк должен быть готов полностью. Кстати, на вторую очередь парка в бюджете зарезервировали 133,5 миллиона рублей. Эта сумма в 10 раз больше, чем выделяется на содержание всей городской ливневой канализации.
«Когда же будут высаживать деревья в Нижнем парке взамен вырубленных, писали якобы осенью, она уже заканчивается», — спросила Бабушка.
«Получается, деревьев посадят меньше, чем вырубили, не справедливо это, посадить дерево только полдела, а летом кто будет их поливать, у Зеленхоза только старые советские Зилки», — переживает комментатор.
«Лучше бы бесплатные яблони, вишню, грушу, боярышник посадили для народа», — предложил Один.
«Стесняюсь спросить, горные сосны посадили. А горы к ним когда подвезут?» — съязвил комментатор.
В Нижнем парке тихо открыли детскую площадку за 28,4 миллиона рублей. Без торжественного перерезания красной ленточки, по всей видимости, решили обойтись потому, что замечания, высказанные во время посещения площадки мэром Романом Ченцовым, так и не были исправлены.
Часть комментаторов GOROD48 не оценила подарок детям.
«Господи, неужели эти пеньки стоят таких денег? Ничего не понимаю? Наверное, просто не дано понять, за такие деньги, такая ерунда!», — удивилась Наталья.
«Ужасная площадка, травмоопасная, все какое-то топорное, грубое, очень высокое, неудобное для маленьких детей. Были с ребенком на этой площадке, начал накрапывать дождь, так покрытие такое скользкое, что дети просто падают, даже на ровном месте», — добавила Липа.
«Хорошая площадка, всегда тьма народу на выходных! никто еще не убился, все прекрасно», — не согласился с липчанками Валера.
В выходные липчан ждет потепление: воздух прогреется до +11 градусов. Правда, погоду может подпортить небольшой дождь.
0
0
0
0
0
Комментарии