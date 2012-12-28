Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе

Судя по записи регистратора ее могли сбить на пешеходном переходе.



Сегодня утром на дороге Липецк-Грязи возле поселка Матырский под автомобиль попала 76-летняя женщина.В Гоставтоинспекции сообщили, что пенсионерку сбил 68-летний водитель «Лады Калины». Женщина доставлена в больницу.«Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — рассказали в инспекции.Судя по записи авторегистратора, авария могла произойти на пешеходном переходе.