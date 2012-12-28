Семья пропавшего без вести участника СВО получила 13 миллионов рублей после вмешательства прокуратуры
Происшествия
сегодня, 11:50
Пожилая женщина попала под автомобиль на грязинской трассе
Судя по записи регистратора ее могли сбить на пешеходном переходе.
В Гоставтоинспекции сообщили, что пенсионерку сбил 68-летний водитель «Лады Калины». Женщина доставлена в больницу.
«Причины и условия ДТП будут установлены в ходе расследования», — рассказали в инспекции.
Судя по записи авторегистратора, авария могла произойти на пешеходном переходе.
