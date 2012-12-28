Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Избившие прохожего на улице Адмирала Макарова подростки получили по два года условно
Происшествия
Через 21 год жительница Ельца призналась в убийстве подруги
Происшествия
За внешне прекрасной сталинкой 1952 года постройки — мерзость запустения
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Общество
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Общество
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Общество
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
«Лада» перевернулась после столкновения с «Хондой»: водителя доставали спасатели
Происшествия
Отдавать кредиторам 149 миллионов рублей «Джапавто» оказалось нечем
Общество
Читать все
Хитрому водителю «Мерседеса» придётся раскошелиться
Общество
Рядом с садками для кроликов нашли закрутки с марихуаной
Происшествия
В Липецкой области температура снова стремится вверх
Погода в Липецке
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области собирают замороженные грибы
Общество
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
Вор дважды обокрал одну и ту же машину
Происшествия
В Липецке покажут спектакли-лауреаты «Золотой Маски»
Культура
По стартовым показателям бюджет Липецка-2026 год мало чем отличается от бюджета-2025
Экономика
Мошенники требуют от предпринимателей купить стенды и книги отзывов
Происшествия
Читать все
Общество
425
сегодня, 16:37
2

В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду

20 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Сокола, Тракторного и нескольких улиц Левого берега, предупредили в компании. 

С 10:00 и до завершения работ отключат холодную воду в домах №№ 32, стр. 32 по улице Дружбы, №№ 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Парковой, №№ 3, 5, 7, 12, 14, 16 по улице Крупской, № 3 по улице Суворова, №№ 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 26, 26а по улице Невского, №№ 7, 19, 21, 23 по улице Ушинского, №№ 41, 43, 45 по улице 40 лет Октября. 

Подачу холодной воды в этот период также приостановят жителям частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы, Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Санитарной, Пляжной, Береговой, Леваневского, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
 
20 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице 8 Квадрат, № 20 по улице 9 Мая, № 1а по улице Дружбы, №№ 1, 6 в переулке Уютном, №№ 1, 1а по улице М. Горького, обесточат улицы Добролюбова, Свердлова, Сурикова, Матырское водохранилище. 

отключения
2
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
обесточенный 27
26 минут назад
А про сегодняшнее отключение электричества без предупреждения почему-то ничего не написали..
Ответить
сегодня, 17:04
Тракторный и Сокол и левобережье запитаны от одной ветки водоснабжения?
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить