В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду

20 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Сокола, Тракторного и нескольких улиц Левого берега, предупредили в компании.



С 10:00 и до завершения работ отключат холодную воду в домах №№ 32, стр. 32 по улице Дружбы, №№ 13, 15 по улице Островского, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 по улице Парковой, №№ 3, 5, 7, 12, 14, 16 по улице Крупской, № 3 по улице Суворова, №№ 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24/1, 26, 26а по улице Невского, №№ 7, 19, 21, 23 по улице Ушинского, №№ 41, 43, 45 по улице 40 лет Октября.Подачу холодной воды в этот период также приостановят жителям частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы, Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Санитарной, Пляжной, Береговой, Леваневского, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.20 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице 8 Квадрат, № 20 по улице 9 Мая, № 1а по улице Дружбы, №№ 1, 6 в переулке Уютном, №№ 1, 1а по улице М. Горького, обесточат улицы Добролюбова, Свердлова, Сурикова, Матырское водохранилище.