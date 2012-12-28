Липецкая вечЁрка: работник убил нанимателя, когда по Папина поедут автобусы и лось вышел к людям
Шесть гектаров земли в Молодежном парке отдали под спорткомплексы, СПА, ресторан, гостиницу
Сегодня в Липецке: разговоры о коррупции, как липчане научились ловко обманывать работодателей с помощью ИИ
Владимир Сериков: «По проекту бюджета на 2026 год в облсовет поступило около 80 предложений»
Общество
425
сегодня, 16:37
2
В районах Тракторного и Сокола отключат холодную воду
20 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — без холодной воды временно останутся потребители Сокола, Тракторного и нескольких улиц Левого берега, предупредили в компании.
Подачу холодной воды в этот период также приостановят жителям частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы, Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Санитарной, Пляжной, Береговой, Леваневского, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 ноября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 3 по улице 8 Квадрат, № 20 по улице 9 Мая, № 1а по улице Дружбы, №№ 1, 6 в переулке Уютном, №№ 1, 1а по улице М. Горького, обесточат улицы Добролюбова, Свердлова, Сурикова, Матырское водохранилище.
2
0
0
2
1
Комментарии (2)