Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке

Председатель профкома НЛМК Василий Литовкин и главный специалист отдела по связям с госорганизациями комбината Игорь Подзоров оценили удобство и безопасность подземного перехода на площади Металлургов после капремонта.

Открытия перехода в первую очередь ждали работники комбината. Сотни человек ежедневно используют подземку по дороге на работу. Они и обратились с просьбой привести в порядок объект, который стал небезопасным — со стен осыпалась плитка, развалился пол, подтекающий потолок приводил к перебоям в освещении. Профком НЛМК и депутаты горсовета обратились к мэру, который поддержал идею, и переход впервые за 49 лет капитально отремонтировали.Ремонтировали полгода и фактически разобрали до основания. Под новым керамогранитом проложили гидроизоляцию, присоединили к городской ливневке два шлюза и подняли первые ступеньки на улице, чтобы вода, как раньше, не текла внутрь. Кстати, ступени выполнены из термообработанного гранита с противоскользящим эффектом. Металлурги качеством работ остались довольны.— Нам очень приятно видеть в новом переходе пандусы для детских колясок и маломобильных людей, поручни из нержавейки на лестницах. Сейчас тут и уровень освещенности совсем другой за счет новых светильников. Это важно, ведь переход является еще и элементом пассивной безопасности. В нем могут укрыться жильцы близлежащих домов, люди с улицы и пассажиры автобусов при случае воздушной тревоги. А еще сегодня мы увидели в переходе камеры видеонаблюдения, — оценил депутат Липецкого горсовета Игорь Подзоров.А еще переход оборудовали шестью камерами наблюдения, четыре из которых — продвинутые вариофокальные с повышенным разрешением и возможностью изменения углов обзора, т.е. с функцией распознавания лиц. Пресс-секретарь липецкого филиала Ростелекома Полина Стрельникова сообщила, что видеопоток с таких камер по защищенным каналам тут же попадает на Региональную платформу видеоаналитики, доступ к которой имеют службы быстрого реагирования.— Нас огорчало прежнее состояние этого востребованного объекта дорожной инфраструктуры. Сейчас все по-другому. Переход, помимо того, что является современным и удобным, стал еще и безопасным, попав под круглосуточное видеонаблюдение, — сказал председатель профкома НЛМК Василий Литовкин.А еще открытия ждали, чтобы исключить риски ДТП на этом участке дороги, поскольку на время реконструкции под землей пешеходы не всегда переходили дорогу в специально отведенных местах. Теперь современный и безопасный объект на площади Металлургов исправил и эту ситуацию.