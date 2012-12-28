Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Общество
55
7 минут назад
1
Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке
Председатель профкома НЛМК Василий Литовкин и главный специалист отдела по связям с госорганизациями комбината Игорь Подзоров оценили удобство и безопасность подземного перехода на площади Металлургов после капремонта.
Ремонтировали полгода и фактически разобрали до основания. Под новым керамогранитом проложили гидроизоляцию, присоединили к городской ливневке два шлюза и подняли первые ступеньки на улице, чтобы вода, как раньше, не текла внутрь. Кстати, ступени выполнены из термообработанного гранита с противоскользящим эффектом. Металлурги качеством работ остались довольны.
— Нам очень приятно видеть в новом переходе пандусы для детских колясок и маломобильных людей, поручни из нержавейки на лестницах. Сейчас тут и уровень освещенности совсем другой за счет новых светильников. Это важно, ведь переход является еще и элементом пассивной безопасности. В нем могут укрыться жильцы близлежащих домов, люди с улицы и пассажиры автобусов при случае воздушной тревоги. А еще сегодня мы увидели в переходе камеры видеонаблюдения, — оценил депутат Липецкого горсовета Игорь Подзоров.
А еще переход оборудовали шестью камерами наблюдения, четыре из которых — продвинутые вариофокальные с повышенным разрешением и возможностью изменения углов обзора, т.е. с функцией распознавания лиц. Пресс-секретарь липецкого филиала Ростелекома Полина Стрельникова сообщила, что видеопоток с таких камер по защищенным каналам тут же попадает на Региональную платформу видеоаналитики, доступ к которой имеют службы быстрого реагирования.
— Нас огорчало прежнее состояние этого востребованного объекта дорожной инфраструктуры. Сейчас все по-другому. Переход, помимо того, что является современным и удобным, стал еще и безопасным, попав под круглосуточное видеонаблюдение, — сказал председатель профкома НЛМК Василий Литовкин.
А еще открытия ждали, чтобы исключить риски ДТП на этом участке дороги, поскольку на время реконструкции под землей пешеходы не всегда переходили дорогу в специально отведенных местах. Теперь современный и безопасный объект на площади Металлургов исправил и эту ситуацию.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)