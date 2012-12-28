Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Читать все
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Набросившуюся на водителя автобуса ельчанку оштрафовали на 5000 рублей
Происшествия
Из-за отключения света в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Происшествия
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Читать все
Общество
55
7 минут назад
1

Удобный и безопасный: металлурги оценили обновленный подземный переход на Новолипецке

Председатель профкома НЛМК Василий Литовкин и главный специалист отдела по связям с госорганизациями комбината Игорь Подзоров оценили удобство и безопасность подземного перехода на площади Металлургов после капремонта.

Открытия перехода в первую очередь ждали работники комбината. Сотни человек ежедневно используют подземку по дороге на работу. Они и обратились с просьбой привести в порядок объект, который стал небезопасным — со стен осыпалась плитка, развалился пол, подтекающий потолок приводил к перебоям в освещении. Профком НЛМК и депутаты горсовета обратились к мэру, который поддержал идею, и переход впервые за 49 лет капитально отремонтировали.

Ремонтировали полгода и фактически разобрали до основания. Под новым керамогранитом проложили гидроизоляцию, присоединили к городской ливневке два шлюза и подняли первые ступеньки на улице, чтобы вода, как раньше, не текла внутрь. Кстати, ступени выполнены из термообработанного гранита с противоскользящим эффектом. Металлурги качеством работ остались довольны.

592d54cf-a759-4c21-b34a-757eb0175c2a.jpg

b0199f42-e705-49ff-af8f-1bc0f2432221.jpg

— Нам очень приятно видеть в новом переходе пандусы для детских колясок и маломобильных людей, поручни из нержавейки на лестницах. Сейчас тут и уровень освещенности совсем другой за счет новых светильников. Это важно, ведь переход является еще и элементом пассивной безопасности. В нем могут укрыться жильцы близлежащих домов, люди с улицы и пассажиры автобусов при случае воздушной тревоги. А еще сегодня мы увидели в переходе камеры видеонаблюдения, — оценил депутат Липецкого горсовета Игорь Подзоров.

А еще переход оборудовали шестью камерами наблюдения, четыре из которых — продвинутые вариофокальные с повышенным разрешением и возможностью изменения углов обзора, т.е. с функцией распознавания лиц. Пресс-секретарь липецкого филиала Ростелекома Полина Стрельникова сообщила, что видеопоток с таких камер по защищенным каналам тут же попадает на Региональную платформу видеоаналитики, доступ к которой имеют службы быстрого реагирования.

546747.png

— Нас огорчало прежнее состояние этого востребованного объекта дорожной инфраструктуры. Сейчас все по-другому. Переход, помимо того, что является современным и удобным, стал еще и безопасным, попав под круглосуточное видеонаблюдение, — сказал председатель профкома НЛМК Василий Литовкин.

А еще открытия ждали, чтобы исключить риски ДТП на этом участке дороги, поскольку на время реконструкции под землей пешеходы не всегда переходили дорогу в специально отведенных местах. Теперь современный и безопасный объект на площади Металлургов исправил и эту ситуацию.
переход
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Рина
2 минуты назад
Красивый современный переход.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить