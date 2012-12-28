Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
В СНТ «Цементник» нашли скелетированный труп женщины
Происшествия
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Читать все
В перинатальном центре спасли двух детей, родившихся с весом менее 500 граммов
Общество
Первая жертва мороза: 35-летнему мужчине грозит ампутация рук и ног
Здоровье
Лесники ликвидируют стоянки «промысловиков» и бомжей
Общество
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Общество
Из кризисного центра ушла молодая мать с младенцем: СК просит помощи в ее поиске
Происшествия
Набросившуюся на водителя автобуса ельчанку оштрафовали на 5000 рублей
Происшествия
Из-за отключения света в центре Липецка не работают светофоры
Общество
Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Происшествия
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
Общество
Липецкую область ожидают температурные качели
Погода в Липецке
Читать все
Общество
897
56 минут назад
6

Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов

Энергетики говорят о технологическом нарушении.

В Липецке нет света на улицах Гагарина, Первомайской, Липовской, Советской, Неделина, на площади Петра Великого. Как сообщает пресс-служба «Липецкэнерго», возобновление подачи электроэнергии прогнозируют через два часа.

«Причиной отключения стало технологическое нарушение в сети. В восстановлении электроснабжения задействованы бригады специалистов и необходимое количество спецтехники», – добавили в компании.

UPD: Большая часть потребителей запитана, а у остальных свет появится в самое ближайшее время. По состоянию на 16:23, электроснабжение полностью восстановлено. 
ЖКХ
свет
1
0
1
1
3

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Житель
2 минуты назад
Наверное и у кабелей что в земле проложены сроки и нагрузка тоже какая то есть? А то наводелы лепят виде ЖК а будки трансформаторные ещё и кабеля при Хрущеве ставили.
Ответить
аналитик
3 минуты назад
Очередной транспортный коллапс
Ответить
Арест
11 минут назад
Почему Гоголя не указали ??
Ответить
Гость
30 минут назад
Скоро возведут уродский жк перебою будут на регулярной основе.
Ответить
Прудная 2
34 минуты назад
В нашем доме еженедельно отключают либо воду, либо свет. А бывает все одновременно. В ЕДС только и успеваем заявки отсылать.
Ответить
Павел
46 минут назад
Звучит точно так же, как "причиной отключения стало отключение". Может, стоит указывать причину технологического нарушения? Из-за чего оно возникло, а, Липецкэнерго?
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить