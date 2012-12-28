Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов

Энергетики говорят о технологическом нарушении.

В Липецке нет света на улицах Гагарина, Первомайской, Липовской, Советской, Неделина, на площади Петра Великого. Как сообщает пресс-служба «Липецкэнерго», возобновление подачи электроэнергии прогнозируют через два часа.«Причиной отключения стало технологическое нарушение в сети. В восстановлении электроснабжения задействованы бригады специалистов и необходимое количество спецтехники», – добавили в компании.UPD: Большая часть потребителей запитана, а у остальных свет появится в самое ближайшее время. По состоянию на 16:23, электроснабжение полностью восстановлено.