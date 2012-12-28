Семеро по лавкам: мать шестерых детей получила на несуществующего седьмого ребенка 345 394 рубля
Свет в центре Липецка обещают дать в течение двух часов
Энергетики говорят о технологическом нарушении.
«Причиной отключения стало технологическое нарушение в сети. В восстановлении электроснабжения задействованы бригады специалистов и необходимое количество спецтехники», – добавили в компании.
UPD: Большая часть потребителей запитана, а у остальных свет появится в самое ближайшее время. По состоянию на 16:23, электроснабжение полностью восстановлено.
