Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
У Центра культуры устроили погром
Происшествия
На восьми улицах отключат холодную воду
Общество
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
Грабитель набросился на аптекаря с кулаками
Происшествия
Неделя начнется c теплого, но дождливого дня
Погода в Липецке
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
На территории области введен режим воздушной опасности
Происшествия
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Читать все
Министр здравоохранения перешла на работу в липецкий медвуз
Общество
«Скорые» развезли по больницам трех жертв утреннего гололеда
Общество
15-летняя девочка перевела бабушкины деньги мошенникам
Происшествия
Многострадальную Крайнюю опять раскопают
Общество
В Липецке гололед: прошел ледяной дождь
Погода в Липецке
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
Происшествия
На Елецкой трассе — сразу три ДТП
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 28,4%
Здоровье
В елецком садике воспитательницу обокрал коллега-дворник
Происшествия
В Липецке три человека эвакуированы из горящей пятиэтажки
Происшествия
Читать все
Происшествия
1270
сегодня, 11:05
5

Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября

За три дня на дорогах области погибли три человека, еще 13 — получили травмы.

Две аварии со смертельными исходами произошли 16 ноября: погибли водители легкового автомобиля и грузовика.

В начале второго ночи на дороге Сселки – Плеханово – Грязи 49-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Как сообщили в Госавтоинспекции, от  полученных травм водитель умер на месте.

Поздно вечером воскресенья в Становлянском районе на трассе «Дон» в столкновение грузовиков «Скания» и «КамАЗ» погиб 52-летний водитель первого автомобиля. 

Еще один человек погиб 14 ноября: в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», смертельные травмы получила 53-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель «Гранты» и его 10-летняя пассажирка были госпитализированы.

Pravaya_storona_Lada-Rranta.jpg

За пятницу и выходные дни в дорожных авариях пострадали еще двое подростков. 

15 ноября в Липецке на улице Опытной 38-летний водитель «Рено» сбил 15-летнего подростка, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В тот же день в Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 19-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате госпитализирована его 15-летняя пассажирка.

Два человека получили травмы в столкновениях на территории Липецка.

14 ноября на улице Жуковского столкнулись «Форд» с 68-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2110» под управлением 25-летнего водителя. Госпитализирована  24-летняя пассажирка «ВАЗа».

16 ноября на дороге Орел – Тамбов 27-летний водитель автомобиля «Луидор» совершил наезд на стоящий «Ситроен», который от удара сбил 68-летнюю женщину. Ее доставили в больницу. 

авария
ДТП
0
5
1
1
0

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А
46 минут назад
Когда будет порядок на дорогах
Ответить
СССР
28 минут назад
когда перестанут за рулем в смартфоны тыкать!
Ответить
Может
сегодня, 11:27
Пора в Ссёлках ,возле школы-35 на пешеходном переходе установить камеру?А то ездуньи ,то останавливаются,то несутся,а там детки.
Ответить
А
59 минут назад
Их ПДД не судьба обучить,деток ваших????
Ответить
а может
сегодня, 11:30
светофор с кнопкой ?!
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить