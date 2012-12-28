Происшествия
1270
сегодня, 11:05
5
Два человека погибли в дорожных авариях 16 ноября
За три дня на дорогах области погибли три человека, еще 13 — получили травмы.
В начале второго ночи на дороге Сселки – Плеханово – Грязи 49-летний водитель «Рено» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Как сообщили в Госавтоинспекции, от полученных травм водитель умер на месте.
Поздно вечером воскресенья в Становлянском районе на трассе «Дон» в столкновение грузовиков «Скания» и «КамАЗ» погиб 52-летний водитель первого автомобиля.
Еще один человек погиб 14 ноября: в Задонском районе на трассе Орел – Тамбов столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», смертельные травмы получила 53-летняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель «Гранты» и его 10-летняя пассажирка были госпитализированы.
За пятницу и выходные дни в дорожных авариях пострадали еще двое подростков.
15 ноября в Липецке на улице Опытной 38-летний водитель «Рено» сбил 15-летнего подростка, который получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
В тот же день в Краснинском районе на дороге Становое – Троекурово – Лебедянь 19-летний водитель автомобиля «Хендай» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. В результате госпитализирована его 15-летняя пассажирка.
Два человека получили травмы в столкновениях на территории Липецка.
14 ноября на улице Жуковского столкнулись «Форд» с 68-летним мужчиной за рулем и «ВАЗ-2110» под управлением 25-летнего водителя. Госпитализирована 24-летняя пассажирка «ВАЗа».
16 ноября на дороге Орел – Тамбов 27-летний водитель автомобиля «Луидор» совершил наезд на стоящий «Ситроен», который от удара сбил 68-летнюю женщину. Ее доставили в больницу.
0
5
1
1
0
Комментарии (5)