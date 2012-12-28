Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы
21 минуту назад
32-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. Дело направлено в суд.
Год назад он получил доступ к ее данным: тогда мужчина попросил родственницу взять в кредит деньги, на которые он собирался купить сотовый телефон. Возвращать кредит мужчина взялся сам и установил на свой смартфон мобильное приложение для погашения займа.
Через год он снова пришел к родственнице — на этот раз ему понадобилось 250 тысяч рублей. Женщина оформлять кредит на свое имя отказалась, и тогда он воспользовался тем самым приложением с ее данными.
«Полученными денежными средствами он погасил два других своих кредита, а оставшуюся сумму потратил на личные нужды», — сообщает областное управление МВД.
Дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
