Происшествия
80
21 минуту назад
2

Воспользовался добротой: житель области расплатился с долгами за счет кредита на имя родственницы

32-летний мужчина обвиняется в мошенничестве. Дело направлено в суд.

Данковские полицейские расследовали дело о мошенничестве: 32-летний житель района оформил на имя родственницы кредит без ее ведома.

Год назад он получил доступ к ее данным: тогда мужчина попросил родственницу взять в кредит деньги, на которые он собирался купить сотовый телефон. Возвращать кредит мужчина взялся сам и установил на свой смартфон мобильное приложение для погашения займа. 

Через год он снова пришел к родственнице — на этот раз ему понадобилось 250 тысяч рублей. Женщина оформлять кредит на свое имя отказалась, и тогда он воспользовался тем самым приложением с ее данными. 

«Полученными денежными средствами он погасил два других своих кредита, а оставшуюся сумму потратил на личные нужды», — сообщает областное управление МВД.

Дело направлено в суд. Максимальная санкция инкриминируемой мужчине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

мошенничество
0
0
0
0
0

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
6 минут назад
Это не мужик, это зумер.
Ответить
Нонка
12 минут назад
Измельчал мужик , но деньги все еще причина предательства и подлости...
Ответить
