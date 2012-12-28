С начала осени спасатели вызволили из квартир пять летучих мышей

Рукокрылые ищут места для зимовки.

, пока летучая мышь успокоится и сядет на какую-нибудь поверхность. После этого следует взять плотные перчатки или ёмкость и аккуратно помести в неё мышь, а потом выпустить на волю.

С начала осени спасатели пять раз выезжали в квартиры липчан для отлова летучих мышей.«Похолодало, и рукокрылые продолжают искать уютные места для зимовки», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС ЛипецкаЧтобы избежать нежелательных гостей, липчанам советуют закрывать окна, когда темнеет, или установить москитные сетки.Летучие мыши не опасны для человека и их можно поймать самостоятельно: нужно дождаться