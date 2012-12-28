Все новости
Общество
140
сегодня, 17:11
5

С начала осени спасатели вызволили из квартир пять летучих мышей

Рукокрылые ищут места для зимовки.

С начала осени спасатели пять раз выезжали в квартиры липчан для отлова летучих мышей.

«Похолодало, и рукокрылые продолжают искать уютные места для зимовки», — сообщает пресс-служба Управления по делам ГО и ЧС Липецка

Чтобы избежать нежелательных гостей, липчанам советуют закрывать окна, когда темнеет, или установить москитные сетки.

IMG_1608.jpeg

Летучие мыши не опасны для человека и их можно поймать самостоятельно: нужно дождаться, пока летучая мышь успокоится и сядет на какую-нибудь поверхность. После этого следует взять плотные перчатки или ёмкость и аккуратно помести в неё мышь, а потом выпустить на волю.
летучая мышь
1
0
0
1
2

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Дима
22 минуты назад
Вызволите водителей из пробок, ГИБДД ау... Ты где, где ваша работа? За наши налоги
Ответить
Люди
35 минут назад
будьде добрей. Не вызволяйте мышей. Пусть перезимуют
Ответить
Бабка Первая
41 минуту назад
Почему-то раньше такого не было. С чего это мышки расплодились у нас?
Ответить
Сегодня
6 минут назад
Климат изменился
Ответить
С
49 минут назад
Утии..такая лапочка
Ответить
