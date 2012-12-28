Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей

И ещё 100 миллиардов — предприниматели.

По состоянию на 1 октября жители Липецкой области хранили на депозитах и накопительных счетах 302 миллиарда рублей (без учета средств на счетах эскроу). По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, это на 21% больше, чем год назад. На рублевые депозиты приходились 97% сбережений.«Сейчас банки предлагают по вкладам до 15-16% годовых, поэтому они остаются привлекательным финансовым инструментом. Кроме того, банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей», — отмечают в Банке России.На депозитах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранились 100 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.