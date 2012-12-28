Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
50-летний липчанин госпитализирован после взрыва скороварки
Здоровье
Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
Общество
У Романа Ченцова — новый заместитель
Общество
«Паровозик» из пяти машин собрал 22-летний водитель на елецкой трассе
Происшествия
Три БПЛА сбиты вечером в области
Происшествия
Помог вытащить кошку, а потом обокрал
Происшествия
Жителям Матырского придется терпеть запах от ассенизаторских машин
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
«Трубы остаются ледяными, а скоро зима!»: в своей беде несколько семей винят «Военторг»
Общество
Читать все
Покупателю «Хонды» с перебитым номером удалось вернуть деньги через 17 лет
Происшествия
Бермудский треугольник в 15-м микрорайоне: горячая вода пропадает у входа в дом
Общество
В елецкой поликлинике пьяный устроил дебош
Происшествия
Траты на платные услуги выросли на 2,7%
Экономика
Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей
Экономика
Сильный туман возможен в ближайшие часы
Погода в Липецке
В отношении опиливавшего деревья 54-летнего мужчины возбуждено уголовное дело: стволом насмерть придавило его соседку
Происшествия
В Липецкой области — уже два случая гриппа, а всего ОРВИ за неделю заболели 3456 человек
Здоровье
В Липецкой области дожди и до +11
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: новый вице-мэр, снос цеха «Экоптицы» и дебош в поликлинике
Общество
Читать все
Экономика
201
сегодня, 19:06
3

Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей

И ещё 100 миллиардов — предприниматели.

По состоянию на 1 октября жители Липецкой области хранили на депозитах и накопительных счетах 302 миллиарда рублей (без учета средств на счетах эскроу). По данным пресс-службы Липецкого отделения Банка России, это на 21% больше, чем год назад. На рублевые депозиты приходились 97% сбережений.

«Сейчас банки предлагают по вкладам до 15-16% годовых, поэтому они остаются привлекательным финансовым инструментом. Кроме того, банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей», — отмечают в Банке России.

На депозитах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранились 100 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.
вклад
депозит
банк
0
0
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А как
31 минуту назад
Же тайна вклада?????
Ответить
Сергей Б
55 минут назад
Не так уж и много. А остальные средства где?
Ответить
Селянка
57 минут назад
Хранят жители Липецка, а не области!!Сельским хранить нечего. Зарплата 15-20 тысяч на селе.Без соли доедаем.
Ответить
Рекомендуем
Происшествия
Лишние сим-карты отключат, наследники узнают о долгах — законы, которые вступают в силу в ноябре
Общество
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Экономика
В Липецкой области сократились ремонт машин и производство оптики
Происшествия
За 10 месяцев в Липецкой области выявлено 3800 мошенничеств
Общество
Передумавшая ремонтировать ограждение моста на Плеханова компания включена в реестр недобросоветсных
Общество
В Липецкой области готовится повышение транспортного налога и базы патентной системы налогообложения
Общество
Отремонтировать разбитый тротуар на проспекте Мира в мэрии хотят в следующем году
Общество
В Липецкой области мальчиков родилось на 254 больше, чем девочек
Происшествия
30 человек травмированы за время сезона электросамокатов
Происшествия
Мать старшеклассницы присвоила собранные с класса на выпускной деньги
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить