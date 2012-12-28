Мэрия Липецка требует сноса перерабатывающего комплекса Эдуарда Кирьянова в Северном Руднике
сегодня, 19:06
Жители Липецкой области хранят в банках 302 миллиарда рублей
И ещё 100 миллиардов — предприниматели.
«Сейчас банки предлагают по вкладам до 15-16% годовых, поэтому они остаются привлекательным финансовым инструментом. Кроме того, банковские вклады вместе с процентами застрахованы государством в пределах 1,4 миллиона рублей», — отмечают в Банке России.
На депозитах индивидуальных предпринимателей и юридических лиц Липецкой области хранились 100 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем годом ранее.
