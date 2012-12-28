Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Следившего за своей бывшей с помощью GPS-трекера 40-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей
В России
31
11 минут назад
В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий до новогодних праздников
Выплаты пенсий за январь 2026 года будут произведены россиянам в декабре 2025 года. Для получения денег заранее никаких заявлений подавать не требуется, всё осуществляется в беззаявительном порядке.
«С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — он придется на 30 декабря 2025 года», — сказала она.
По словам депутата, если зарплата, пособия, соцподдержка, пенсия и тому подобное приходятся на выходные и праздничные дни, то их выплачивают в последний рабочий день перед праздниками. В нынешнем году это 30 декабря, и в этот день деньги переведут тем, кто обычно получает их с 1-го по 11-е число месяца.
«Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января», — пояснила депутат.
По ее словам, с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6%. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.
0
0
0
0
0
Комментарии