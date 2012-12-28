Все новости
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
Липчанин предложил простой способ убрать дрифтеров от «Линии»
Общество
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Происшествия
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Липчанин угрожал матери ножом
Происшествия
За «Горный ручей» в Нижнем парке спросят с поставщика
Общество
68-летнюю женщину насмерть придавило деревом
Происшествия
Следившего за своей бывшей с помощью GPS-трекера 40-летнего мужчину оштрафовали на 30 000 рублей
Происшествия
На месте порыва водопровода поселились утки
Общество
На улице Катукова столкнулись «Лада» и «Рено»: одна из машин выехала на газон
Происшествия
В доме на улице Ворошилова из крана пошло «золото»
Общество
Липецкие астматики жалуются на отсутствие льготных лекарств
Здоровье
57-летний водитель «Хендая» погиб в столкновении с большегрузом
Общество
В выходные будет перекрыта улица Интернациональная
Общество
В десятиэтажке на улице 8 Марта горела проводка
Происшествия
В России
31
11 минут назад

В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий до новогодних праздников

Выплаты пенсий за январь 2026 года будут произведены россиянам в декабре 2025 года. Для получения денег заранее никаких заявлений подавать не требуется, всё осуществляется в беззаявительном порядке.

Большинство российских пенсионеров получат выплаты за январь в последний рабочий день 2025 года, — рассказала РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«С учетом длинных выходных пенсию в повышенном размере за январь большинство россиян получат в последний рабочий день декабря — он придется на 30 декабря 2025 года», — сказала она.

По словам депутата, если зарплата, пособия, соцподдержка, пенсия и тому подобное приходятся на выходные и праздничные дни, то их выплачивают в последний рабочий день перед праздниками. В нынешнем году это 30 декабря, и в этот день деньги переведут тем, кто обычно получает их с 1-го по 11-е число месяца.

«Таким образом, в декабре люди получат пенсию дважды: за декабрь и за январь. Это же касается и получателей социальных и военных пенсий, а также всех получателей заработных плат, у кого выплата приходится на период с 1 по 11 января», — пояснила депутат.

По ее словам, с января 2026 года страховые пенсии повысят на 7,6%. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров — всего 38 миллионов человек.
