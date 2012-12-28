В Госдуме рассказали о выплате январских пенсий до новогодних праздников

Выплаты пенсий за январь 2026 года будут произведены россиянам в декабре 2025 года. Для получения денег заранее никаких заявлений подавать не требуется, всё осуществляется в беззаявительном порядке.