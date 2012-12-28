Все новости
Электромонтер наступил на троллею мостового крана и погиб от удара током
Общество
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
За полтора часа 15-летний подросток избил сверстника и сломал забор у подъезда
Происшествия
Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Происшествия
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
Приговор Ангелу за осквернение памятника воинам-землякам устоял в суде
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Прямо напротив липецкой мэрии образовался провал
Общество
В Липецке завершается отведенный на подачу тепла месяц
Общество
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Происшествия
В липецких лесах собрали 700 кубометров мусора
Общество
«Мечта» вернулась к детям
Общество
Дело о гибели 37-летней женщины под колёсами грузовика направлено в суд
Происшествия
Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик
Общество
Липчане продолжали экономить на продуктах питания, но чаще выбирали общепит
Экономика
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?
Общество
Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять 45 000 квадратных метров жилья в «Елецком»
Общество
51-летний мужчина погиб в дорожной аварии на территории предприятия
Происшествия
Происшествия
781
36 минут назад

51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем

Авария произошла в Липецком округе.

Вечером 6 ноября в Липецком округе автомобиль «Рено» столкнулся с погрузчиком и «Ладой Грантой». От полученных травм 51-летний водитель «Рено» умер на месте аварии.

Вчера на дорогах произошли еще три аварии, в которых пострадали люди.

В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 35-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, врезался в световую опору, и грузовик опрокинулся. Водителя госпитализировали.

1b1706ba-d825-469e-b00d-36b309928d96.jpg

На трассе «Дон» в Становлянском районе столкнулись два «ГАЗа»: под управлением 36-летнего водителя и с 64-летним мужчиной за рулем. Один из водителей с доставлен в больницу.

mehanicheskie_povrezhdeniya_zvakuatora_sprava(2).jpg

В Усмани на улице Ленина в столкновении автомобилей «Рено» и «Лада Веста» получила травму 17-летняя пассажирка «Весты». Девушке оказали медицинскую помощь.  

авария
ДТП
