Один из участников подросткового конфликта на Циолковского засветился на видео с издевательствами над мальчиком
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Ссора друзей обернулась трагедией: 42-летний липчанин погиб, 39-летний — сел на девять лет
Благоустройство набережной реки Быстрая Сосна в Ельце за 154 863 426 рублей доделает другой подрядчик
7 ноября НЛМК отмечает 91-ю годовщину первой плавки чугуна. Кого бы вы поздравили в этот день?
Застройщик с орловскими корнями не хочет потерять 45 000 квадратных метров жилья в «Елецком»
Происшествия
781
36 минут назад
51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем
Авария произошла в Липецком округе.
Вчера на дорогах произошли еще три аварии, в которых пострадали люди.
В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 35-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, врезался в световую опору, и грузовик опрокинулся. Водителя госпитализировали.
На трассе «Дон» в Становлянском районе столкнулись два «ГАЗа»: под управлением 36-летнего водителя и с 64-летним мужчиной за рулем. Один из водителей с доставлен в больницу.
В Усмани на улице Ленина в столкновении автомобилей «Рено» и «Лада Веста» получила травму 17-летняя пассажирка «Весты». Девушке оказали медицинскую помощь.
0
3
0
0
0
Комментарии