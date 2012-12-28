51-летний водитель «Рено» погиб в столкновении с погрузчиком и автомобилем

Авария произошла в Липецком округе.

Вечером 6 ноября в Липецком округе автомобиль «Рено» столкнулся с погрузчиком и «Ладой Грантой». От полученных травм 51-летний водитель «Рено» умер на месте аварии.Вчера на дорогах произошли еще три аварии, в которых пострадали люди.В Лебедянском районе на дороге Липецк – Данков 35-летний водитель «КамАЗа» не справился с управлением, врезался в световую опору, и грузовик опрокинулся. Водителя госпитализировали.На трассе «Дон» в Становлянском районе столкнулись два «ГАЗа»: под управлением 36-летнего водителя и с 64-летним мужчиной за рулем. Один из водителей с доставлен в больницу.В Усмани на улице Ленина в столкновении автомобилей «Рено» и «Лада Веста» получила травму 17-летняя пассажирка «Весты». Девушке оказали медицинскую помощь.