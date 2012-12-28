За килограмм маковой соломы — три года условно

38-летний чаплыгинец собрал дикорастущий мак.

В Чаплыгинском районе вынесен приговор 38-летнему мужчине, хранившему более килограмма высушенной маковой соломы.«В июне мужчина обнаружил дикорастущий мак, который сорвал и хранил в своем доме для личного употребления. Наркотическое средство нашли и изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Вину мужчина признал. За незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ) он получил три года условно.