Происшествия
вчера, 16:47
За килограмм маковой соломы — три года условно
38-летний чаплыгинец собрал дикорастущий мак.
«В июне мужчина обнаружил дикорастущий мак, который сорвал и хранил в своем доме для личного употребления. Наркотическое средство нашли и изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Вину мужчина признал. За незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ) он получил три года условно.
