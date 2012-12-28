Все новости
Шесть БПЛА сбиты ночью над областью
Происшествия
В липецком автобусе открыли стрельбу: задержан 22-летний приставала
Происшествия
В поле нашли труп
Происшествия
Липчанка родила второго ребёнка в машине у перинатального центра
Здоровье
«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Общество
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
Более 100 домов сегодня в Липецке остались без тепла
Общество
В центре Липецка столкнулись «Шкода» и «ВАЗ»: пострадал один из водителей
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
Один человек погиб и трое пострадали в пожарах за минувшие сутки
Происшествия
24 школы Липецкой области подписали соглашения о сотрудничестве с РосУниМедом
Общество
«Нет отопления три недели: проводили капремонт и после него все пропало»
Общество
С 19-летним дроппером из Воловского округа судится прокуратура
Происшествия
За килограмм маковой соломы — три года условно
Происшествия
Красный уровень введен в трех районах области
Происшествия
Сирены в Липецке: объявлен красный уровень
Общество
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зона красного уровня расширилась
Происшествия
В Липецкой области объявлено о воздушной опасности
Происшествия
Липецкая вечЁрка: стрельба в автобусе, открытие улицы Плеханова и роды в машине
Общество
Происшествия
316
вчера, 16:47
9

За килограмм маковой соломы — три года условно

38-летний чаплыгинец собрал дикорастущий мак.

В Чаплыгинском районе вынесен приговор 38-летнему мужчине, хранившему более килограмма высушенной маковой соломы.

«В июне мужчина обнаружил дикорастущий мак, который сорвал и хранил в своем доме для личного употребления. Наркотическое средство нашли и изъяли полицейские», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Вину мужчина признал. За незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере (по части второй статьи 228 УК РФ) он получил три года условно.
наркотики
0
0
0
0
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Елена
вчера, 21:45
Бабушка рассказывала, что в старину делали отвар мака и давали детям, чтобы те хорошо спали . Как все изменилось.
Ответить
в ту
вчера, 22:10
старину и конопляные поля выращивали для масла и веревок.
Ответить
"Соломенная шляпка"
вчера, 21:15
Пока над головой грохочут громы, Способна даже пригоршня соломы, Способна даже пригоршня соломы Сыграть в судьбе решающую роль.
Ответить
Гость 1944 г
вчера, 19:38
Я в детстве ел дикий МАК и жив здоров до сих пор. Может быть он имел другие качества?
Ответить
А на
вчера, 19:26
Дальнем Востоке, в Амурской области в сёлах раньше (при СССР) выращивали настоящий снотворный мак (цветы белые и семена белые). И использовали как лекарство от поноса..
Ответить
Раньше
вчера, 19:03
Мак рос в каждом дворе. Мы маленькие маковые зернышки вытрясали и ели. Потом наркоманы начали бегать, (после 90 х годов) и просить мак. Мы весь подергали и выбросили.
Ответить
Я
вчера, 17:35
Надо запретить запрещать всё подряд
Ответить
Мэр
вчера, 17:10
А когда я была маленькая, у нас у бабушки по всему огороду рос мак! Бабушке цветы нравились, а мы с братом его так ели, прям с грядки..... Когда он успел стать наркотиком ????? И почему в магазинах с ним булочки продают, и в продаже отдельно??? +
Ответить
Гость
вчера, 19:41
Кстати САЛО тоже наркотик. От него получают удовольствие и толстеют!!!
Ответить
