«Комары как слоны! В подвале — грязи по колено! В квартирах на стенах — черная плесень! Мы замерзаем!»
Сегодня в Липецке: праздник, который нельзя называть, липчане стали подозревать, что чёрная пятница – это обман
Общество
1214
вчера, 16:31
1
На 24 улицах Липецка отключат холодную воду
1 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 24 улиц, предупредили в компании.
Подачу холодной воды в этот период также приостановят жителям частного сектора улиц Ново-Весовой, Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачёва, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, проезда Цветочного.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Гагарина, 104, улица Полиграфическая, 6, улица Космонавтов, 68/1, улица Краснознаменная, 11, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
1 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 3, 5, 10 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, обесточат улицу маршала Рыбалко.
С 16:30 до 21:00 не будет света в доме № 35/1 по улице Космонавтов.
1
0
1
0
0
Комментарии (1)