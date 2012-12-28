На 24 улицах Липецка отключат холодную воду

1 ноября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 24 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-весовой, №№ 100б, 102, 102б, вл. 102в, 104, 104а по улице Гагарина, №№ 4, 6, 8, 8а, 10, 12 по улице Полиграфической, № 1 по проезду Кувшинова, №№ 66, 68/1, 70 по улице Космонавтов, №№ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Краснознаменной, №№ 1, стр. 1/1, 2, 3, 4, 4а, 5, 5а, стр. 5/8, 6, 6а, 7, 9 по улице Юбилейной, №№ 1, 1а, 2, 2а, срж. 2а, 2б, 3, 4, 4а, срж. 4а, 5, 6, 6а по улице Ибаррури, №№ 1, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15 по улице Бачурина, №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28 по улице 6-й Гвардейской Дивизии, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10,18 по улице Шаталовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25 по улице Молодежной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 по улице Кондарева, №№ 5, 7, 9, 9а, 11, 11а, 11б, 13, 13а, 13б, 15, 15а по улице Жуковского.Подачу холодной воды в этот период также приостановят жителям частного сектора улиц Ново-Весовой, Одесской, Совхозной, Станционной, Трубной, Пугачёва, Лебедянской, Гусева, Железнякова, Селекционной, проезда Цветочного.Подвоз воды будет организован по адресам: улица Гагарина, 104, улица Полиграфическая, 6, улица Космонавтов, 68/1, улица Краснознаменная, 11, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.1 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 4 по улице Муравьева, №№ 2, 2а, 3, 5, 10 по улице Одоевского, №№ 7а, 11а, 12 по улице Шахтерской, обесточат улицу маршала Рыбалко.С 16:30 до 21:00 не будет света в доме № 35/1 по улице Космонавтов.