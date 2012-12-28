Управляющему филиалом «РИР Энерго» грозит административка за отсутствие отопления в 17 домах Липецка
сегодня, 08:25
Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности
Но ни один вражеский беспилотник до региона не долетел.
В 03.15 красный уровень отменили. В 05.58 перестал действовать и желтый уровень.
По данным Минобороны В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:
20 БПЛА – над территорией Ростовской области
19 БПЛА – над территорией Волгоградской области
17 БПЛА – над территорией Брянской области
12 БПЛА – над территорией Калужской области
11 БПЛА – над территорией Смоленской области
9 БПЛА – над территорией Белгородской области
9 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву
По 8 БПЛА – над территориями Воронежской и Ленинградской областей
По 2 БПЛА – над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей
По 1 БПЛА – над территориями Тверской и Тульской областей
