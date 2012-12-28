Все новости
Происшествия
1140
сегодня, 08:25
2

Липецкая область пережила еще одну тревожную ночь: вводились желтый и красный уровни воздушной опасности

Но ни один вражеский беспилотник до региона не долетел.

Сегодня ночью, в 02.11 в Липецкой области вводился желтый уровень воздушной опасности. А через минуту уже был введен красный уровень для Ельца, Елецкого, Долгоруковского районов, Становлянского и Измалковского муниципальных округов.

В 03.15 красный уровень отменили. В 05.58 перестал действовать и желтый уровень.

По данным Минобороны В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа:

20 БПЛА – над территорией Ростовской области

19 БПЛА – над территорией Волгоградской области

17 БПЛА – над территорией Брянской области

12 БПЛА – над территорией Калужской области

11 БПЛА – над территорией Смоленской области

9 БПЛА – над территорией Белгородской области

9 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 7 БПЛА, летевших на Москву

По 8 БПЛА – над территориями Воронежской и Ленинградской областей

По 2 БПЛА – над территориями Новгородской, Рязанской и Тамбовской областей

По 1 БПЛА – над территориями Тверской и Тульской областей
Комментарии (2)

Сначала новые
СССР
сегодня, 09:51
Они покоя нам не дадут!
Ответить
Ваня
сегодня, 09:17
Интернет отключили смс оповещения нет, бардак.
Ответить
