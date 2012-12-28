35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке

Женщина признала вину и раскаялась, ей грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении 35-летней ельчанки возбуждено уголовное дело о краже телефона (по части первой статьи 158 УК РФ).«11 октября женщина распивала спиртное со своим 56-летним знакомым в его квартире. А когда хозяин уснул, женщина присвоила лежащий на подоконнике сотовый телефон и продала его на ближайшем городском рынке. Вырученные деньги она потратила на алкоголь», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.Ущерб составил 4 990 рублей. Женщина признала вину и раскаялась, ей грозит до двух лет лишения свободы.