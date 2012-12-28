Липецкая вечЁрка: дело Афанасьева, 2 700 000 рублей моральной компенсации и подпольный игровой клуб
35-летняя гостья украла у уснувшего 56-летнего мужчины телефон и сразу же продала его на рынке
Происшествия
Женщина признала вину и раскаялась, ей грозит до двух лет лишения свободы.
«11 октября женщина распивала спиртное со своим 56-летним знакомым в его квартире. А когда хозяин уснул, женщина присвоила лежащий на подоконнике сотовый телефон и продала его на ближайшем городском рынке. Вырученные деньги она потратила на алкоголь», — сообщает ОМВД России по городу Ельцу.
Ущерб составил 4 990 рублей. Женщина признала вину и раскаялась, ей грозит до двух лет лишения свободы.
