Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла

Сегодня, 22 октября, на улице Полиграфической обстреляли трамвай, на небольшом участке кольцевой дороги случилось сразу четыре ДТП, и десятки домов остаются без тепла.