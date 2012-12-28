Все новости
Аномалия на кольцевой дороге: четыре ДТП на коротком участке
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
Пропавшую 84-летнюю пенсионерку нашли на чердаке
Происшествия
На улице Московской на «Мерседес» приземлился кирпич
Происшествия
Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
Общество
В Липецке обстреляли трамвай
Происшествия
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Охранявшей осужденных собаке ищут хозяина
Общество
Не тормози: «Инфинити Групп» проиграла значимые торги на ремонт липецких дорог
Общество
Со счета погибшего участника СВО украли почти четыре миллиона рублей
Происшествия
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Происшествия
40-летняя женщина-водитель погибла на тамбовской трассе
Происшествия
«Деликатес» для высокопоставленного ветеринара дорого обошёлся преподнесшей его фирме
Происшествия
Услуги Госавтоинспецкии и «миграции» временно приостановлены
Происшествия
Липецкий «Мбаппе» разыгрался: «молодёжка» разнесла в гостях Брянск
Спорт
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Как «Металлург» запутали в часовых поясах
Спорт
Тренер «Металлурга» рассказал о чуде
Спорт
Общество
1920
вчера, 20:25
3

Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла

Сегодня, 22 октября, на улице Полиграфической обстреляли трамвай, на небольшом участке кольцевой дороги случилось сразу четыре ДТП, и десятки домов остаются без тепла.

Сегодня рано утром на улице Полиграфической обстреляли трамвай, причем из партии новых. В вагоне разбиты стекла.

Предприятие «Горэлектротранспорт» подсчитывает убытки, для обращения в полицию.

Кстати, в полиции ждать заявления не стали, а уже начали доследственную проверку, прочитав об инциденте в соцсетях.

Общественный транспорт в Липецке обстреливали не раз и не два. Особенно часто такое случалось в 2010-х годах. В 2010 году обстреляли троллейбус маршрута № 4 у Сокольского моста. В 2011 году пострадал трамвай «единичка» у остановки «Художественная школа». В 2014 году стреляли в трамвай №5 на улице Бестужева, тогда чуть не пострадала вагоновожатая. В 2015 году снова обстреляли трамвай «единичку» — у остановки «9 микрорайон», на подъезде к Липецку — автобус, ехавший из Задонска и городской автобус между остановками «Улица Максима Горького» и «Стадион Металлург» После этого нападения на общественный транспорт прекратились. Очередное произошло средь бела дня в 2022 году — у парка Победы пострадал трамвай. Через три недели Липецк потрясла история стрельбы в автобусе — поссорились пассажиры. Стрелявшего осудили по уголовной статье «Хулиганство» на два года условно.

Сегодня ночью житель дома №135 по улице Московской повредил сразу пять автомобилей. В полицию пока обратился владелец только одной из машин.

На кольцевой дороге в районе заправки «Лукойл» и Промышленного проезда сегодня произошло сразу четыре ДТП.

Водитель «Чери» не поделил дорогу с водителем «Хендая», ударился в отбойник, и в них въехала «Ауди». В этой аварии пострадали водитель «Чери» и пассажирка «Ауди».

Из-за пробки, собравшейся у первой аварии, случилось второе ДТП — столкнулись автомобили «Шкода» и еще один «Хендай».

Разбитые машины объезжала женщина на «Лифане», на сырой дороге не справилась с управлением и зацепила «Шевроле», которую развернуло и отбросило задней частью в грузовик. Затем водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в «Тойоту». Двух человек из этих машин отвезли в больницу.

«Это не аномалия. Это норма для Липецка при такой местной культуре и навыках вождения», — считает комментатор.

«Это первое предупреждение перед гололедом! Смешно читать: на сырой дороге не справился с управлением! Куда вы летите как ракеты! Тормозить, притормаживать, сбавить скорость слышали? Из двух педалей только одна продляет жизнь! Правая педаль укорачивает, а вы жмете на нее до исступления!», — уверен кит.

«Там меньше 120 км редко кто носится. Тапка в пол — и я хозяин дороги! Результат на фото выше», — уверена Корона.

Еще одна авария произошла сегодня на 263-м километре трассы «Орел-Тамбов»: в столкновении «Лады Калины» и «Ниссана»  погибла 40-летняя женщина-водитель. Также пострадали 22-летняя пассажирка «Калины», и 52-летняя пассажирка «Ниссана». Причиной аварии называется выезд на встречную полосу.

Накануне на улице Баумана «ГАЗель» врезалась в «Ладу Калину», в ДТП пострадали две пассажирки легковушки, их отвезли в больницу.

Сегодня — две недели, как в Липецке начался отопительный сезон. Однако до сих пор жильцы десятков домов замерзают. В мэрии дали время коммунальщикам и энергетикам на отладку гидравлического режима до 7 ноября. Но в некоторых домах и налаживать нечего — отопление нет совсем!

Смотрят на градусник, который показывает чуть больше +15 градусов, жильцы дома № 1 на улице Горняцкой. Пока на их жалобы ответили только в Госжилинспекции, но ничем не обнадежили, заявив, что замерять температуру в квартирах для административных действий, положено лишь при -5 градусах на улице. В такой ситуации даже не знаешь, что пожелать: скорейшего похолодания или продолжения теплой погоды.

«В одной комнате кондёр на 27-30 градусов. В другой теплопушка (обогреватель бы бы лучше, но отвёз родителям). На кухне и так тепло. А плата за электричество всё равно дешевле, чем лечить детей или самих себя», — посоветовал всем, кто замерзает Сергей Б.

Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +7 до +9 градусов.
вечЁрка
вандализм
ДТП
отопительный сезон
4
1
4
2
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
65+
вчера, 23:28
Росстат в Москве посчитал минимальную потребительскую корзину на одного человека на месяц 8600 с копейками почему у них средня зарплата 197 000 .
Ответить
Спокойно !
вчера, 23:03
Счета за отопление выставят всем - по полной !
Ответить
Дело не в цене
вчера, 22:40
Лечить детей или самих себя - это одно, но болеть то очень тяжело.
Ответить
