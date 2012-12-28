Сегодня в Липецке: как ноябрьские праздники скажутся на зарплате, сфера, в которую людей 50+ берут охотнее, чем молодых
«Аферист из Тиндер» по-липецки: женщина год содержала мужчину, а потом в суде потребовала вернуть деньги
Общество
1920
вчера, 20:25
3
Липецкая вечЁрка: обстрелянный трамвай, четыре ДТП в одном месте и дома без тепла
Сегодня, 22 октября, на улице Полиграфической обстреляли трамвай, на небольшом участке кольцевой дороги случилось сразу четыре ДТП, и десятки домов остаются без тепла.
Предприятие «Горэлектротранспорт» подсчитывает убытки, для обращения в полицию.
Кстати, в полиции ждать заявления не стали, а уже начали доследственную проверку, прочитав об инциденте в соцсетях.
Общественный транспорт в Липецке обстреливали не раз и не два. Особенно часто такое случалось в 2010-х годах. В 2010 году обстреляли троллейбус маршрута № 4 у Сокольского моста. В 2011 году пострадал трамвай «единичка» у остановки «Художественная школа». В 2014 году стреляли в трамвай №5 на улице Бестужева, тогда чуть не пострадала вагоновожатая. В 2015 году снова обстреляли трамвай «единичку» — у остановки «9 микрорайон», на подъезде к Липецку — автобус, ехавший из Задонска и городской автобус между остановками «Улица Максима Горького» и «Стадион Металлург» После этого нападения на общественный транспорт прекратились. Очередное произошло средь бела дня в 2022 году — у парка Победы пострадал трамвай. Через три недели Липецк потрясла история стрельбы в автобусе — поссорились пассажиры. Стрелявшего осудили по уголовной статье «Хулиганство» на два года условно.
Сегодня ночью житель дома №135 по улице Московской повредил сразу пять автомобилей. В полицию пока обратился владелец только одной из машин.
На кольцевой дороге в районе заправки «Лукойл» и Промышленного проезда сегодня произошло сразу четыре ДТП.
Водитель «Чери» не поделил дорогу с водителем «Хендая», ударился в отбойник, и в них въехала «Ауди». В этой аварии пострадали водитель «Чери» и пассажирка «Ауди».
Из-за пробки, собравшейся у первой аварии, случилось второе ДТП — столкнулись автомобили «Шкода» и еще один «Хендай».
Разбитые машины объезжала женщина на «Лифане», на сырой дороге не справилась с управлением и зацепила «Шевроле», которую развернуло и отбросило задней частью в грузовик. Затем водитель «Лады» не справился с управлением и врезался в «Тойоту». Двух человек из этих машин отвезли в больницу.
«Это не аномалия. Это норма для Липецка при такой местной культуре и навыках вождения», — считает комментатор.
«Это первое предупреждение перед гололедом! Смешно читать: на сырой дороге не справился с управлением! Куда вы летите как ракеты! Тормозить, притормаживать, сбавить скорость слышали? Из двух педалей только одна продляет жизнь! Правая педаль укорачивает, а вы жмете на нее до исступления!», — уверен кит.
«Там меньше 120 км редко кто носится. Тапка в пол — и я хозяин дороги! Результат на фото выше», — уверена Корона.
Еще одна авария произошла сегодня на 263-м километре трассы «Орел-Тамбов»: в столкновении «Лады Калины» и «Ниссана» погибла 40-летняя женщина-водитель. Также пострадали 22-летняя пассажирка «Калины», и 52-летняя пассажирка «Ниссана». Причиной аварии называется выезд на встречную полосу.
Накануне на улице Баумана «ГАЗель» врезалась в «Ладу Калину», в ДТП пострадали две пассажирки легковушки, их отвезли в больницу.
Сегодня — две недели, как в Липецке начался отопительный сезон. Однако до сих пор жильцы десятков домов замерзают. В мэрии дали время коммунальщикам и энергетикам на отладку гидравлического режима до 7 ноября. Но в некоторых домах и налаживать нечего — отопление нет совсем!
Смотрят на градусник, который показывает чуть больше +15 градусов, жильцы дома № 1 на улице Горняцкой. Пока на их жалобы ответили только в Госжилинспекции, но ничем не обнадежили, заявив, что замерять температуру в квартирах для административных действий, положено лишь при -5 градусах на улице. В такой ситуации даже не знаешь, что пожелать: скорейшего похолодания или продолжения теплой погоды.
«В одной комнате кондёр на 27-30 градусов. В другой теплопушка (обогреватель бы бы лучше, но отвёз родителям). На кухне и так тепло. А плата за электричество всё равно дешевле, чем лечить детей или самих себя», — посоветовал всем, кто замерзает Сергей Б.
Завтра в Липецке, по прогнозам синоптиков, от +7 до +9 градусов.
4
1
4
2
1
Комментарии (3)