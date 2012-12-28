В районе Сокола и части Ссёлок отключат холодную воду

20 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся потребители части Ссёлок, Сокола, двух улиц центральной части Липецка, сообщили в компании.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.





20 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Зегеля, № 1 по улице Октябрьской, № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3/3, 3/7, 3а по улице Базарной, №№ 38а, 42, 42б, 43, 44 по улице Ферросплавной, обесточат улицы Адмирала Макарова, Березовую, Боровую, Зои Космодемьянской, Передельческую.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 9, 9а, 11, 13, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, №№ 107а, 105/1, 105/2, 107д, вл.103а, 109, 109а, 109б, 111 стр.5, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева, в частном секторе улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы, также в Ссёлках – в домах №№ 1-60 по улице Ленина, на улицах Набережной, Пушкина, Лесной.