В районе Сокола и части Ссёлок отключат холодную воду

20 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, без холодной воды временно останутся потребители части Ссёлок, Сокола, двух улиц центральной части Липецка, сообщили в компании.
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах и зданиях №№ 9, 9а, 11, 13, 14 по улице Семашко, № 44 по улице Липовской, №№ 107а, 105/1, 105/2, 107д, вл.103а, 109, 109а, 109б, 111 стр.5, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева, в частном секторе улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы, также в Ссёлках – в домах №№ 1-60 по улице Ленина, на улицах Набережной, Пушкина, Лесной.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
20 октября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 1 по улице Зегеля, № 1 по улице Октябрьской, № 1а по улице Ангарской, №№ 1а, 1г, 3/3, 3/7, 3а по улице Базарной, №№ 38а, 42, 42б, 43, 44 по улице Ферросплавной, обесточат улицы Адмирала Макарова, Березовую, Боровую, Зои Космодемьянской, Передельческую.
