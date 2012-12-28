Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
Никому нельзя доверять: 40-летний мужчина обвинил двоюродного брата в присвоении квартиры
Сегодня в Липецке: Вика рассказывает и показывает, вот они – вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей
На посетителя рынка «Европейский» упал металлический прилавок: мужчина получил черепно-мозговую травму
Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег
А липчанина обманули при покупке кухни.
А 32-летний липчанин ещё в июле пытался купить кухню через сайт объявлений. Он заплатил за товар 54 000 рублей и стал ждать доставку. Но так ничего и не получив в течение трёх месяцев, покупатель пришёл в полицию.
