Грязинец перевёл мошенникам 690 000 рублей за вывод заработанных на инвестициях денег

А липчанина обманули при покупке кухни.

15 октября в Грязях в полицию обратился 37-летний мужчина, который с августа по октябрь вёл телефонные переговоры с неизвестными о выводе направленных на инвестиции денег. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в результате он перевёл мошенникам 690 000 рублей.А 32-летний липчанин ещё в июле пытался купить кухню через сайт объявлений. Он заплатил за товар 54 000 рублей и стал ждать доставку. Но так ничего и не получив в течение трёх месяцев, покупатель пришёл в полицию.