В районе Сокола отключат холодную воду

16 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители Сокола, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах, зданиях и помещениях №№ вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, 109б, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 стр.5, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева.Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы. Давление при подаче холодной воды будет снижено по адресам: улица Дружбы, 32, стр. 32.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.16 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 222а по улице Зои Космодемьянской, обесточат улицы Салтыкова-Щедрина, Передельческую.С 09:00 до 11:00 не будет света в домах №№ 22, 24, 26 по улице Архангельской.