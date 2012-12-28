Все новости
Общество
100
вчера, 23:12

В районе Сокола отключат холодную воду

16 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители Сокола, предупредили в компании. 

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах, зданиях и помещениях №№ вл.103а, 105/1, 105/2, 107а, 107д, 109, 109а, 109б, 111 вл.2, 111 вл.3, 111 стр.5, 111 вл.1, 109г, 109в, 111 вл.4, 111, 111 Лит.Г, вл.109а, 109к, 111в, 115б, 111а стр.1, стр.115/3, стр.115/2, стр.115а, 115/5, 115/7, 115/8, 109е, 113а, 109и, 113, 117ж, 117д, 117г, 121б, 117е, 115е, 115в, 115/6, 117е, 117б, 117, 115ж, 121а, 117в, 117а, 119, 119а, 119б, 119в, вл.119г, 119г, 119е, стр.119е корп.1, 126б, 127б, 127а, 128, 128 стр.1, вл.129/2, вл.129, вл. 129а, вл.129/4, 130б, вл.130, 130а стр.1, 130а, вл.131в, стр.131б, вл.133а, стр.133б, вл.132, вл.132а, вл. 134, 136, 134а, 136 стр.1, вл. 130в, вл.135а, 135а, 125б, 125, 125г, 125в, вл.138 по улице Ковалева. 

Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы. Давление при подаче холодной воды будет снижено по адресам: улица Дружбы, 32, стр. 32. 
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
16 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 222а по улице Зои Космодемьянской, обесточат улицы Салтыкова-Щедрина, Передельческую.

С 09:00 до 11:00 не будет света в домах №№ 22, 24, 26 по улице Архангельской. 

