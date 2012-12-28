Суд продлил арест на счета и имущество жены и матери депутата областного Совета Анатолия Емельянова
вчера, 23:12
В районе Сокола отключат холодную воду
16 октября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды временно останутся потребители Сокола, предупредили в компании.
Также подачу холодной воды в этот период ограничат жителям частного сектора улиц К. Либкнехта, Энтузиастов, Сафонова, Вильямса, Свердлова, Грибоедова, Радищева, Сурикова, Куйбышева, Добролюбова, Пархоменко, Ковалева, Репина, Свободный Сокол, Дружбы, Гражданской, Восточной, Производственной, Демократической, Римского-Корсакова, Патриса Лумумбы. Давление при подаче холодной воды будет снижено по адресам: улица Дружбы, 32, стр. 32.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
16 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в доме № 222а по улице Зои Космодемьянской, обесточат улицы Салтыкова-Щедрина, Передельческую.
С 09:00 до 11:00 не будет света в домах №№ 22, 24, 26 по улице Архангельской.
