Женщина перевернулась на «Ниссане» — машина загорелась
Происшествия
Космонавт Иван Вагнер опубликовал снимок Липецка с орбиты и рассказал о заповедниках региона
Общество
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
18-летняя девушка врезалась на автомобиле в дерево: вместе с пассажиром ее госпитализировали
Происшествия
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
Чиновников липецкой мэрии будут премировать раз в квартал
Общество
В Липецке соседи судились из-за собаки
Общество
Из-за сокращения рейсов 343-го маршрута в школе Дачного стали меньше перемены
Общество
Без горячей воды и отопления живут липчане после провала в кипяток автомобиля
Общество
В ваш дом подали отопление?
Говорит Липецк
41-летний мужчина поймал шесть краснокнижных рыб
Происшествия
Улицы Плеханова и Гагарина энергетики обещают открыть к понедельнику
Общество
Липецкая вечЁрка: огненная авария, открытие Студеновского моста и премии для чиновников
Общество
В частном секторе Тракторного отключат холодную воду
Общество
24-летняя девушка устроила себе богатую жизнь за счет ничего не подозревавшего соседа
Происшествия
Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и пяти районах
Происшествия
В области объявлен желтый уровень
Происшествия
В Липецкой области небольшие дожди и до +10
Погода в Липецке
Воздушная тревога продолжалась до шести утра
Происшествия
Общество
847
сегодня, 07:00
4

Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода

Всё, что нужно знать про наступивший день.

Осенняя стабильность

Погода в Липецке третий день будет одинакова – 7-9 градусов, небольшие дожди.

DSC_02371 (2)2.jpg

Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/14а, 4б;
- ул. Космонавтов, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1,26, 26/1,30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2;
- ул. Терешковой, 9/1, 11/1, 11/2, 18, 20, 22, 24 ,26, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30а, 30/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 35а, 35б, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 40;
- ул. Циолковского, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27а, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 33/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 35/2, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43,
- пр-т. Победы, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а корп.2, 69а корп.3, 69а вл.1, 67а стр.1, 67а стр.2, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а.

Изображение WhatsApp 2024-11-20 в 14.41.10_bf1cf331.jpg

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном-2м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.

Отключение света

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Баумана;
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Ленина, 7;
- ул. Огородная, 18а;
- Садоводчество «Металлург 2», 243;
- Садоводчество «Сокол 3».

p7697w92ehzh1p5d0zc9w3elowpkmm0z.jpg

Пробки

Передвижение по городу – особый вид искусства. Узнавать о заторах и маршрутах их объезда удобно в «Яндекс-картах» или аналогичных приложениях.


Вспоминая классика

В 13:00 Липецкая областная универсальная гнаучная библиотека )ул. Кузнечная, 2) приглашает на литературное мероприятие «За светлыми воспоминаньями благословляю каждый миг» (12+).

c81f5efe-8fe0-5132-a782-feaa632efbaf.jpg

Биографический портрет, посвященный 155-летию И. А. Бунина Вход свободный.

И вновь скрепы

В Липецком областном колледже искусств им. К.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6а) будет продолжаться проект «Духовные скрепы семьи» (6+).

Начался он вчера – на праздник Покрова пресвятой Богородицы. Конечно, не обойдётся без разговоров в клириком, программа праздника ниже.

uuvn5deR2dX63I2Kar_qnJ2Bcs_N1Okcj17pQwaXkx8k_9Zlq1eBUE6g-oJRAwOkRbCgEhRF04YRu4Rw8MqXdg3S.jpg

Кино 

Посмотреть фильм в приятной компании можно в галерее современного искусства «Буксир». В 18:00 желающих приглашают на сеанс знаменитого кино «Сонная лощина». США, Германия, 1999. Фэнтези. Режиссёр Тим Бёртон (16+). 

Нью-Йорк, 1799 год. Молодого констебля Икабода Крэйна отправляют расследовать загадочные убийства в местечко Сонная Лощина. Все жертвы погибли от меча всадника без головы — они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. «Оскар» 2000 года за лучшие декорации. Рейтинг на «Кинопосике» - 7,9. 

05aa733d4cf50bc81d71b71f329f9933.jpg

Кадр из фильма 

В ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардском. 

Мастер-классы 

Любители рукоделия сегодня могут проявить свои таланты в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3), где в 17:00 начнётся урок по по росписи панно из деревянного спила с изображением мака (6+). 

В культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 17:30 состоится урок «Осенний урожай» от Натальи Забровской (6+). Роспись глины по мотивам осени. 

qcDUcyIpDEKtSLoMBiYyD1ZQ3IE5QeGGJJZ0LYW8bzi2tfJhZaekhWGmCjKs68X8wd21_gGCrRY7zC2wStTH_8S-.jpg

Фото vk.com/remeslo.lipetsk

Работа ищет человека

78% компаний продолжают ощущать кадровый голод, выяснили в SuperJob. Лишь 16% респондентов заявили об отсутствии дефицита персонала, а 6% затруднились с ответом.
Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек, где дефицит кадров ощущают 84%. В малом бизнесе о нехватке персонала рассказали 79% эйчаров, в среднем — 72%.

DSC0531112.jpg

Отраслевая карта кадрового дефицита: наиболее критическая ситуация складывается в медицине, где дефицит кадров испытывают 9 из 10 организаций. Ситуация хуже среднерыночной — d строительствt - 83%, а также d cathf[ продаж, услуг и логистики - 79—80%. В IT и финансах о проблеме кадрового голода говорят 78 и 76% соответственно.

Дорогие липчане! В наше время самое неприятное – пропустить важную новость. Где бы вы не находились, жизнь не должна бежать мимо вас, а значит необходимо читать новости на GOROD48. У нас вы всегда найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
Сегодня в Липецке
0
1
1
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Не верю в кадровый голод
18 минут назад
На цемзаводе 200 человек сокращают
Ответить
Липчанен
26 минут назад
Нет никакого кадрового голода, есть зарплатный голод.
Ответить
Вообще то
8 минут назад
Совершенно верно. Посмотрите какие порой лбы работают охранниками( по старому сторожами), таксистами и курьерами. Им на производство идти, они не идут из-за низкой зарплаты. При социализме часто квалифицированный рабочий получал зарплату больше директора. А сейчас? Сторожами ( охранниками) работали в основном пенсионеры либо «калымщики»…. Вот где резервы кадров, но не мигранты!
Ответить
Депутатская 81
34 минуты назад
Когда дадут отопление? Ночью уже около нуля градусов, а батареи как были ледяные, так и остались
Ответить
