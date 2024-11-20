Сегодня в Липецке: духовные скрепы, предприятия задыхаются от кадрового голода

Всё, что нужно знать про наступивший день.

Погода в Липецке третий день будет одинакова – 7-9 градусов, небольшие дожди.









С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду:





- пр-т. Победы, 47,49, 53, 55, 59а, 61, 61б, 63а, 63б, 65а, 67а, 69а, 69а корп.2, 69а корп.3, 69а вл.1, 67а стр.1, 67а стр.2, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 96, 98а.









С 09:00 до 17:00 обесточат:





- Садоводчество «Сокол 3».













Пробки





В 13:00 Липецкая областная универсальная гнаучная библиотека )ул. Кузнечная, 2) приглашает на литературное мероприятие «За светлыми воспоминаньями благословляю каждый миг» (12+).













В Липецком областном колледже искусств им. К.Игумнова (ул. Студенческий городок, 6а) будет продолжаться проект «Духовные скрепы семьи» (6+).





Начался он вчера – на праздник Покрова пресвятой Богородицы. Конечно, не обойдётся без разговоров в клириком, программа праздника ниже.













Кино





Посмотреть фильм в приятной компании можно в галерее современного искусства «Буксир». В 18:00 желающих приглашают на сеанс знаменитого кино «Сонная лощина». США, Германия, 1999. Фэнтези. Режиссёр Тим Бёртон (16+).





Нью-Йорк, 1799 год. Молодого констебля Икабода Крэйна отправляют расследовать загадочные убийства в местечко Сонная Лощина. Все жертвы погибли от меча всадника без головы — они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. «Оскар» 2000 года за лучшие декорации. Рейтинг на «Кинопосике» - 7,9.













Кадр из фильма





В ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардском.





Мастер-классы





Любители рукоделия сегодня могут проявить свои таланты в Центральной городской библиотеке (ул. Космонавтов, 15/3), где в 17:00 начнётся урок по по росписи панно из деревянного спила с изображением мака (6+).





В культурном пространстве «Липецкие ремёсла» (ул. Советская, 36) в 17:30 состоится урок «Осенний урожай» от Натальи Забровской (6+). Роспись глины по мотивам осени.













Фото vk.com/remeslo.lipetsk





Работа ищет человека

Наиболее остро проблема стоит в крупных компаниях с численностью сотрудников от 1000 человек, где дефицит кадров ощущают 84%. В малом бизнесе о нехватке персонала рассказали 79% эйчаров, в среднем — 72%.









- ул. Индустриальная, 2а, 2б, 4/14а, 4б;
- ул. Космонавтов, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 11, 11а, 11б, 13, 15, 17, 19, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1,26, 26/1,30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2;
- ул. Терешковой, 9/1, 11/1, 11/2, 18, 20, 22, 24 ,26, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 30, 30а, 30/2, 32/1, 32/2, 34/1, 34/2, 34/3, 35а, 35б, 38а, 38б, 38в, 38г, 38д, 40;
- ул. Циолковского, 23, 24, 24/1, 25, 26, 27а, 28, 30, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 31, 31а, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 33, 33/2, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 35, 35/2, 36, 37/2, 37/3, 37/4, 38, 39, 39/2, 40, 41, 42, 43,

В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, О. Кошевого, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном-2м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном, Театральном, Театральном 2-м, на проезде Ильича.

- ул. Баумана;
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Ленина, 7;
- ул. Огородная, 18а;
- Садоводчество «Металлург 2», 243;