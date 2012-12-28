Сильный ветер валит деревья

По прогнозу, сегодня в течение дня скорость ветра может достигать 17-18 м/с.

Сегодня утром в Задонске на пересечении улиц Бебеля и Свободы сильным ветром повалило дерево на металлический забор частного дома. Как сообщили GOROD48 в администрации города Задонска, к счастью, пока других последствий разбушевавшегося ветра в городе нет.Сильный ветер дует по всей Липецкой области с раннего утра. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, первый сильный порыв ветра скоростью 16 м/с пришёлся на 08:40, второй на 10:20. Сейчас дует ветер скоростью 15 м/с.По прогнозу, сегодня в течение дня скорость ветра может достигать 17-18 м/с. Это связано с тем, что сейчас наш регион находится в тылу циклона. Синоптики и спасатели рассылали экстренные предупреждения о непогоде.