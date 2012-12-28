Все новости
Общество
742
сегодня, 11:35
3

Сильный ветер валит деревья

По прогнозу, сегодня в течение дня скорость ветра может достигать 17-18 м/с.

Сегодня утром в Задонске на пересечении улиц Бебеля и Свободы сильным ветром повалило дерево на металлический забор частного дома. Как сообщили GOROD48 в администрации города Задонска, к счастью, пока других последствий разбушевавшегося ветра в городе нет.

Сильный ветер дует по всей Липецкой области с раннего утра. Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Зиборов, первый сильный порыв ветра скоростью 16 м/с пришёлся на 08:40, второй на 10:20. Сейчас дует ветер скоростью 15 м/с.

По прогнозу, сегодня в течение дня скорость ветра может достигать 17-18 м/с. Это связано с тем, что сейчас наш регион находится в тылу циклона. Синоптики и спасатели рассылали экстренные предупреждения о непогоде.

Фото - vk.com/zadonskpravda
ветер
0
0
0
3
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лена
21 минуту назад
Меня сегодня чуть не унесло я дождь ждала и не дождалась.
Ответить
Верно
32 минуты назад
Пусть валит, теперь их просто вывезти. Это экономия для бюджета.
Ответить
Капибара
39 минут назад
И пилить не надо.
Ответить
