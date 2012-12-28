Общество
Дебетовая карта: особенности использования
В чём разница между нею и обычной кредиткой?
О дебетовой карте
Дебетовая карта ― это карта банка, на которой лежат ваши деньги. С ее помощью можно управлять собственными финансами: получать на нее зарплату, стипендию, пенсию, социальные выплаты, платить за товары в офлайн-магазинах и на интернет-площадках, за коммунальные услуги и налоги, погашать штрафы, переводить деньги на свои счета или родственникам и друзьям, снимать наличные в банкоматах.
Кроме того, очень часто для владельца дебетовой карты предусмотрен кэшбек – бонус от банка баллами или рублями за совершение определенных расходных операций. Деньги поступают от банка, а также от его партнёров, если товары или услуги купили у них. Некоторые банки предлагают услугу «Овердрафт» - в этом случае клиент может использовать чуть больше денег, чем имеется на его счету: если не хватает средств на покупку, банк исполнит операцию за счет кредита. Лимит овердрафта и процент по кредиту прописываются при подключении услуги.
За дебетовую карту может быть предусмотрена плата за обслуживание. Однако если карту оформлял работодатель в рамках, например, зарплатного проекта, деньги могут не взимать. Плату могут не начислять, если клиент совершает в месяц операции на определенную сумму – такое условие также прописывается при получении карты.
Дебетовую карту можно оформить в любом банке, который работает с физлицами.
Разница между дебетовой и кредитной картой
Оба вида карт – это средства платежа. Однако между ними есть принципиальное отличие: держатель дебетовой карты пользуется исключительно собственными деньгами, которые он положил на счет, а на кредитной карте находятся средства банка, которые тот дает в долг на определенных условиях. Визуально карты различаются по слову на пластике: debit или credit.
Владельцы кредитных карт могут расплачиваться с помощью пластика в магазине, но за снятие наличных или переводы предусмотрена комиссия, которая может оказаться высокой. Некоторые программы предусматривают, что человек все-таки может снять деньги без процентов, однако лимиты устанавливаются очень низкие. Также если до конца льготного периода не вернуть на карту потраченные средства, сумму задолженности придется возмещать банку с процентами. На такой карте невыгодно хранить собственные средства.
Как оформить дебетовую карту
Очень часто получить дебетовую карту предлагает работодатель в рамках зарплатного проекта. Карту можно получить самостоятельно: некоторым банкам достаточно онлайн-заявки, другие могут потребовать личное присутствие для заполнения документов. Для оформления потребуется только паспорт. После подписания анкеты в банке на ваше имя открывается счёт и изготавливается пластиковая дебетовая карточка. Срок выпуска – от нескольких минут до трёх дней. После её получения нужно придумать четырёхзначный пин-код для подтверждения транзакций. Затем пластик активируют: совершают любую операцию через банкомат для корректной работы чипа и систем бесконтактной оплаты, например запрашивают баланс.
