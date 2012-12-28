Дебетовая карта: особенности использования

В чём разница между нею и обычной кредиткой?





За дебетовую карту может быть предусмотрена плата за обслуживание. Однако если карту оформлял работодатель в рамках, например, зарплатного проекта, деньги могут не взимать. Плату могут не начислять, если клиент совершает в месяц операции на определенную сумму – такое условие также прописывается при получении карты.





Дебетовую карту можно оформить в любом банке, который работает с физлицами.

Оба вида карт – это средства платежа. Однако между ними есть принципиальное отличие: держатель дебетовой карты пользуется исключительно собственными деньгами, которые он положил на счет, а на кредитной карте находятся средства банка, которые тот дает в долг на определенных условиях. Визуально карты различаются по слову на пластике: debit или credit.









Владельцы кредитных карт могут расплачиваться с помощью пластика в магазине, но за снятие наличных или переводы предусмотрена комиссия, которая может оказаться высокой. Некоторые программы предусматривают, что человек все-таки может снять деньги без процентов, однако лимиты устанавливаются очень низкие. Также если до конца льготного периода не вернуть на карту потраченные средства, сумму задолженности придется возмещать банку с процентами. На такой карте невыгодно хранить собственные средства.

Дебетовая пластиковая карта все чаще заменяет привычный кошелек. Бесконтактный способ оплаты сегодня доступен даже на рынке. Картой можно расплатиться в транспорте, купить стаканчик кофе в автомате. Дебетовая карта – это платежный инструмент, который используется для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных. GOROD48 поможет разобраться в отличиях дебетовой банковской карты от кредитной.Дебетовая карта ― это карта банка, на которой лежат ваши деньги. С ее помощью можно управлять собственными финансами: получать на нее зарплату, стипендию, пенсию, социальные выплаты, платить за товары в офлайн-магазинах и на интернет-площадках, за коммунальные услуги и налоги, погашать штрафы, переводить деньги на свои счета или родственникам и друзьям, снимать наличные в банкоматах.Кроме того, очень часто для владельца дебетовой карты предусмотрен кэшбек – бонус от банка баллами или рублями за совершение определенных расходных операций. Деньги поступают от банка, а также от его партнёров, если товары или услуги купили у них. Некоторые банки предлагают услугу «Овердрафт» - в этом случае клиент может использовать чуть больше денег, чем имеется на его счету: если не хватает средств на покупку, банк исполнит операцию за счет кредита. Лимит овердрафта и процент по кредиту прописываются при подключении услуги.Есть разница в использовании средств. Владелец дебетовой карты может пользоваться средствами по своему усмотрению – без процентов снимать наличные, оплачивать покупки. Сумма трат зависит от средств на карте. Хотя могут быть ограничения по ежедневным расходам (зависят от вида карты) – но лимиты на снятие наличных и переводы, как правило, достаточно высокие. Для держателей карты предусматриваются различные бонусные программы. К такой карте можно открыть накопительный счет и получать процент на остаток средств.Очень часто получить дебетовую карту предлагает работодатель в рамках зарплатного проекта. Карту можно получить самостоятельно: некоторым банкам достаточно онлайн-заявки, другие могут потребовать личное присутствие для заполнения документов. Для оформления потребуется только паспорт. После подписания анкеты в банке на ваше имя открывается счёт и изготавливается пластиковая дебетовая карточка. Срок выпуска – от нескольких минут до трёх дней. После её получения нужно придумать четырёхзначный пин-код для подтверждения транзакций. Затем пластик активируют: совершают любую операцию через банкомат для корректной работы чипа и систем бесконтактной оплаты, например запрашивают баланс.