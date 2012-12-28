Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей
Общество
В Липецке будут судить бандитов с кувалдой
Происшествия
На каком стуле сидел главный банкир Липецка?
Общество
Скандинавский циклон удерживает в Липецкой области дождливую погоду
Погода в Липецке
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
Читать все
В Липецк везут дешевый сахар из соседних областей
Общество
В Липецке будут судить бандитов с кувалдой
Происшествия
На каком стуле сидел главный банкир Липецка?
Общество
Скандинавский циклон удерживает в Липецкой области дождливую погоду
Погода в Липецке
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Дебетовая карта: особенности использования
Общество
Боец из Чаплыгина - лучший в турнире по ММА
Спорт
В Липецке мурлыке прострелили глаз
Происшествия
Читать все
Общество
230
сегодня, 13:40
1

Дебетовая карта: особенности использования

В чём разница между нею и обычной кредиткой?

Дебетовая пластиковая карта все чаще заменяет привычный кошелек. Бесконтактный способ оплаты сегодня доступен даже на рынке. Картой можно расплатиться в транспорте, купить стаканчик кофе в автомате. Дебетовая карта – это платежный инструмент, который используется для оплаты товаров и услуг, а также для снятия наличных. GOROD48 поможет разобраться в отличиях дебетовой банковской карты от кредитной.

О дебетовой карте

Дебетовая карта ― это карта банка, на которой лежат ваши деньги. С ее помощью можно управлять собственными финансами: получать на нее зарплату, стипендию, пенсию, социальные выплаты, платить за товары в офлайн-магазинах и на интернет-площадках, за коммунальные услуги и налоги, погашать штрафы, переводить деньги на свои счета или родственникам и друзьям, снимать наличные в банкоматах.

Кроме того, очень часто для владельца дебетовой карты предусмотрен кэшбек – бонус от банка баллами или рублями за совершение определенных расходных операций. Деньги поступают от банка, а также от его партнёров, если товары или услуги купили у них. Некоторые банки предлагают услугу «Овердрафт» - в этом случае клиент может использовать чуть больше денег, чем имеется на его счету: если не хватает средств на покупку, банк исполнит операцию за счет кредита. Лимит овердрафта и процент по кредиту прописываются при подключении услуги.

За дебетовую карту может быть предусмотрена плата за обслуживание. Однако если карту оформлял работодатель в рамках, например, зарплатного проекта, деньги могут не взимать. Плату могут не начислять, если клиент совершает в месяц операции на определенную сумму – такое условие также прописывается при получении карты.

Дебетовую карту можно оформить в любом банке, который работает с физлицами.

Разница между дебетовой и кредитной картой

Оба вида карт – это средства платежа. Однако между ними есть принципиальное отличие: держатель дебетовой карты пользуется исключительно собственными деньгами, которые он положил на счет, а на кредитной карте находятся средства банка, которые тот дает в долг на определенных условиях. Визуально карты различаются по слову на пластике: debit или credit.

Есть разница в использовании средств. Владелец дебетовой карты может пользоваться средствами по своему усмотрению – без процентов снимать наличные, оплачивать покупки. Сумма трат зависит от средств на карте. Хотя могут быть ограничения по ежедневным расходам (зависят от вида карты) – но лимиты на снятие наличных и переводы, как правило, достаточно высокие. Для держателей карты предусматриваются различные бонусные программы. К такой карте можно открыть накопительный счет и получать процент на остаток средств.

Владельцы кредитных карт могут расплачиваться с помощью пластика в магазине, но за снятие наличных или переводы предусмотрена комиссия, которая может оказаться высокой. Некоторые программы предусматривают, что человек все-таки может снять деньги без процентов, однако лимиты устанавливаются очень низкие. Также если до конца льготного периода не вернуть на карту потраченные средства, сумму задолженности придется возмещать банку с процентами. На такой карте невыгодно хранить собственные средства.

Как оформить дебетовую карту

Очень часто получить дебетовую карту предлагает работодатель в рамках зарплатного проекта. Карту можно получить самостоятельно: некоторым банкам достаточно онлайн-заявки, другие могут потребовать личное присутствие для заполнения документов. Для оформления потребуется только паспорт. После подписания анкеты в банке на ваше имя открывается счёт и изготавливается пластиковая дебетовая карточка. Срок выпуска – от нескольких минут до трёх дней. После её получения нужно придумать четырёхзначный пин-код для подтверждения транзакций. Затем пластик активируют: совершают любую операцию через банкомат для корректной работы чипа и систем бесконтактной оплаты, например запрашивают баланс.
Наш гайд
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Влад
42 минуты назад
В 2025 году это полезная информация? Все так считают?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить