Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Погода в Липецке
сегодня, 17:00
Скандинавский циклон удерживает в Липецкой области дождливую погоду
Температура продолжает понижаться.
Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября - 7-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 13 и 14 октября – 4-5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13.
В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.
День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.
