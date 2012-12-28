Все новости
23-летняя жительница Задонского района умерла в стоматологическом кресле
Происшествия
В поселке Лев Толстой женщина скончалась после медицинской инъекции
Происшествия
Липецкая вечЁрка: упавший истребитель, видео гибели байкерши и предостережение мэру
Общество
В Липецке столкнулись три автомобиля
Происшествия
Тот самый Липецк: пастбища мамонтов в пойме Воронежа
А знаете ли вы
Треть картофеля страны перерабатывают в Липецкой области
Общество
Строительство переправы через лог на Соколе близится к завершению
Общество
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Жительница Липецкой области лишилась 1,2 млн рублей при покупке автомобиля через интернет
Происшествия
Житель Добровского района хранил порох без разрешения
Происшествия
357
сегодня, 17:00

Скандинавский циклон удерживает в Липецкой области дождливую погоду

Температура продолжает понижаться.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием пройдут атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО – ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября - 7-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 13 и 14 октября – 4-5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13.

В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.

День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.
погода
