Скандинавский циклон удерживает в Липецкой области дождливую погоду

Температура продолжает понижаться.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием пройдут атмосферных фронтов скандинавского циклона, центр которого расположен над севером ЦФО – ожидаются небольшие, местами умеренные дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 12 октября - 7-9 градусов тепла, что в пределах климатической нормы, 13 и 14 октября – 4-5 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/сек. Температура ночью будет от +3 до +8 градусов, днем – от +8 до +13.В Липецке облачно с прояснениями, небольшие дожди. Температура ночью будет от +4 до +6 градусов, днем – от +10 до +12 градусов.День 12 октября стал самым теплым в Липецке в 1935 году, тогда в городе было +23. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1956 году – 8 градусов мороза.