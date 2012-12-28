Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
Общество
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»
Общество
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
Регистратор снял обгон по встречке на перекрестке под Липецком
Происшествия
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Происшествия
«На кладбище просто ужас что творится!»
Общество
Происшествия
336
27 минут назад

Автоинспектора подозревают в мелкой взятке

Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, инспектор взял у водителя 5000 рублей.

СК возбудил уголовное дело в отношении автоинспектора из Ельца, подозреваемого в получении взятки, не превышающей 10 тысяч рублей (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).

По версии следствия, 7 августа он остановил на односторонней улице Пушкина в Ельце водителя, который двигался во встречном направлении.

«С целью получения незаконного денежного вознаграждения полицейский предложил нарушителю избежать административной ответственности (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), если тот передаст ему взятку в сумме 7 000 рублей. С согласившимся нарушителем инспектор проследовал к банкомату, где и получил взятку за несоставление соответствующего протокола», — сообщает областное управление СК.

По данным полиции, служба собственной безопасности которой и выявила подкуп, итоговая взятка составила 5 000.

«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в областном управлении УВД.

Инспектору грозит до года заключения.
