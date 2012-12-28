Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Автоинспектора подозревают в мелкой взятке
Возбуждено уголовное дело. По данным следствия, инспектор взял у водителя 5000 рублей.
По версии следствия, 7 августа он остановил на односторонней улице Пушкина в Ельце водителя, который двигался во встречном направлении.
«С целью получения незаконного денежного вознаграждения полицейский предложил нарушителю избежать административной ответственности (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ), если тот передаст ему взятку в сумме 7 000 рублей. С согласившимся нарушителем инспектор проследовал к банкомату, где и получил взятку за несоставление соответствующего протокола», — сообщает областное управление СК.
По данным полиции, служба собственной безопасности которой и выявила подкуп, итоговая взятка составила 5 000.
«При подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в областном управлении УВД.
Инспектору грозит до года заключения.
