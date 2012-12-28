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15 минут назад

В Ельце на старом кладбище поломали ограды

Там опиливают деревья.

В соцсетях появились фотографии покореженных оград и разбитых памятников на старом елецком кладбище. Авторы предположили, что такой разгром оставили после себя рабочие, которые опиливают там деревья.









Деревья на кладбище начали опиливать еще 16 июля. Об этом в соцсетях сообщил мэр Ельца Вячеслав Жабин. Горожане обращались к нему с просьбой опилить сухостой. Аварийными на кладбище признали более 400 деревьев. По контракту подрядчик должен опилить их до конца октября.

«Спиленный материал будет утилизирован должным образом, чтобы обеспечить чистоту и порядок на всей территории кладбища. Это особенное место, хранящее память многих поколений ельчан. Здесь покоятся предки, герои войны, деятели культуры и науки, внесшие вклад в развитие родного края. Наша главная задача — сохранить историческое наследие и передать память будущим поколениям», — добавил градоначальник.

GOROD48 обратился в мэрию Ельца за комментарием. О ситуации с повреждением оград и памятников там были уже в курсе. Чиновники переслали фотографии подрядчику, тот опроверг свою причастность к случившемуся, добавив, что на фото нет спиленных веток и стволов. И предположил, что это намеренно сделал кто-то другой.

В мэрии уточнили, что за две недели работ к подрядчику вопросов не было, рабочие пилили деревья и все убирали за собой.

МУП «Елец-сервис» уже получило распоряжение навести порядок на старом елецком кладбище. В мэрии заверили, что усилят контроль и за опиловкой деревьев, и за состоянием кладбища. Оно не действующее, поэтому в настоящее время там нет охраны.

Фото: vk.com
кладбище
вандализм
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