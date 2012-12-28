Все новости
Общество
638
51 минуту назад
8

В Липецке по-особому заделывают ямы

Асфальт выгружали прямо в воду. Кто произвол эти работы не известно.

Жительница улицы Бунина сняла, как во дворе дома № 13 заделывали яму — рабочие укладывали асфальт прямо в воду.

Кто так заделывал яму, осталось загадкой. Ни городские службы, ни представители управляющей компании этим не занимались.
ремонт дорог
0
0
2
0
5

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нечестно
19 минут назад
А потом во всех провалах обвиняют РИР и РВК. Нечестно как-то.
Ответить
Мистер очевидность
19 минут назад
Я вам скажу кто это сделал - вредители...
Ответить
Житель
19 минут назад
Это РВК. Потом по 3-4 раза будут переделывать. Все дороги где мелись работы точно так же заделаны и сейчас на них трамплины. Ямы просели от подобных работ, но строитель кот должен их контролировать и принимать этого не видят.
Ответить
Правильно
14 минут назад
Поэтому нужно сначала обводнение, как пишут сетевики. Но народ нетерпелив, им сразу всё подавай.
Ответить
Вася
26 минут назад
Несколько лет назад было подобное видео. Тогда объясняли, что новые технологии и укладка в лужу более надëжна. Так что не стоит волноваться.
Ответить
Для несведующих
29 минут назад
Это не новая технология. Это новый вид асфальта. Скопирован из КНР: разбухает при попадании в воду по принципу лапши быстрого приготовления. К тому же заделывает все трещины и полости самостоятельно по принципу расплавленного пластика.
Ответить
Гиви
39 минут назад
Вам не понять это по новой моде так асфальт теперь укладывают
Ответить
Виктор
43 минуты назад
Это новые технологии
Ответить
