Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
В Липецке по-особому заделывают ямы
Асфальт выгружали прямо в воду. Кто произвол эти работы не известно.
Кто так заделывал яму, осталось загадкой. Ни городские службы, ни представители управляющей компании этим не занимались.
