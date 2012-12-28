Все новости
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
Происшествия
Следком начал доследственную проверку жалобы на буллинг в липецкой школе
Происшествия
Экс-спикеру горсовета и директору Липецкого хладокомбината избирают меру пресечения в суде
Общество
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Мэрия проверила работу маршрута № 343
Общество
Принесет ли циклон «Барбара» сильные ливни в Липецкую область
Погода в Липецке
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Происшествия
Праздник к нам приходит: в Липецкую область уже везут новогодние ели
Общество
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
В Липецкой области упал истребитель МиГ-31
Происшествия
Опубликовано видео гибели на улице Циолковского 19-летней девушки
Происшествия
Приостановлено членство Александра Афанасьева в «Единой России»
Общество
В Липецке по-особому заделывают ямы
Общество
Роману Ченцову объявила предостережение прокуратура: в городе 81 аварийный дом
Общество
На улице Фурманова провалился асфальт
Общество
На фабрике «Рошен» начали растаскивать окна
Происшествия
35-летняя липчанка перевела мошенникам на шесть номеров 1 248 000 рублей
Происшествия
Ночью на Космонавтов врезался в столб автомобиль: пострадали два человека
Происшествия
19-летний мотоциклист разбился на улице Кривенкова
Происшествия
Общество
478
сегодня, 10:43
4

На улице Фурманова провалился асфальт

Энергетики пообещали заделать промоину в ближайшие выходные.

На улице Фурманова между домами № 14 и 16 провалился асфальт. С 8 по 9 октября по улице текла холодная вода, она и подмыла покрытие.

«Позвонили в «РВК», сказали, что разберутся. Просто перекрыли холодную воду и все. На данный момент никаких действий с их стороны нет. Фото актуальное на сегодня, подтверждает то, что никаких работ не ведется по устранению. Провал асфальта на том месте, где «РВК» уже меняли трубы в прошлом и позапрошлом году», — написал GOROD48 житель улицы Евгений.

По данным «РВК-Липецк», на улице лопнул водопровод. Компания направила на Фурманова бригаду, которая отключила, чтобы не допустить подтопление частных домов.

«Ремонт водопровода планируется на эти выходные. Приступить к нему сейчас не представляется возможным — трубопровод проходит вдоль заборов частных домов, при этом песчаный грунт сильно обводнен и может образовать плывун, что делает невозможным безопасное выполнение работ до его осушения», — пояснили в энергокомпании.
Комментарии (4)

....
53 минуты назад
Вот как бывает... Нежданно-негаданно
А
58 минут назад
Благодаря РВК И РИРэнерго липчанам не надо ехать в Венецию, на термальные источники и гоняться за прочим экс тримом
Гость
59 минут назад
Видете как РВК заботится о согражданах, даже умные слова знает: обводнение и .т .д Знать не зря мы им каждый месяц такое бабло закидываем!
Точно
28 минут назад
А ещё они применяют термин "обратная засыпка" ;-)
