Экс-спикер Горсовета и экс-военком Липецка арестованы на два месяца по делу о мошенничестве на 20 миллионов рублей
40-летний мужчина сначала угрожал убить свою бывшую, а потом установил GPS-трекер на её машину
Липецкая вечЁрка: бывшего спикера горсовета подозревают в мошенничестве, буллинг в школе и красивые даты свадеб
Общество
478
сегодня, 10:43
4
На улице Фурманова провалился асфальт
Энергетики пообещали заделать промоину в ближайшие выходные.
«Позвонили в «РВК», сказали, что разберутся. Просто перекрыли холодную воду и все. На данный момент никаких действий с их стороны нет. Фото актуальное на сегодня, подтверждает то, что никаких работ не ведется по устранению. Провал асфальта на том месте, где «РВК» уже меняли трубы в прошлом и позапрошлом году», — написал GOROD48 житель улицы Евгений.
По данным «РВК-Липецк», на улице лопнул водопровод. Компания направила на Фурманова бригаду, которая отключила, чтобы не допустить подтопление частных домов.
«Ремонт водопровода планируется на эти выходные. Приступить к нему сейчас не представляется возможным — трубопровод проходит вдоль заборов частных домов, при этом песчаный грунт сильно обводнен и может образовать плывун, что делает невозможным безопасное выполнение работ до его осушения», — пояснили в энергокомпании.
0
0
4
0
0
Комментарии (4)