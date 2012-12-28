На улице Фурманова провалился асфальт

Энергетики пообещали заделать промоину в ближайшие выходные.

В вашем браузере отключен JavaScript

На улице Фурманова между домами № 14 и 16 провалился асфальт. С 8 по 9 октября по улице текла холодная вода, она и подмыла покрытие.«Позвонили в «РВК», сказали, что разберутся. Просто перекрыли холодную воду и все. На данный момент никаких действий с их стороны нет. Фото актуальное на сегодня, подтверждает то, что никаких работ не ведется по устранению. Провал асфальта на том месте, где «РВК» уже меняли трубы в прошлом и позапрошлом году», — написал GOROD48 житель улицы Евгений.По данным «РВК-Липецк», на улице лопнул водопровод. Компания направила на Фурманова бригаду, которая отключила, чтобы не допустить подтопление частных домов.«Ремонт водопровода планируется на эти выходные. Приступить к нему сейчас не представляется возможным — трубопровод проходит вдоль заборов частных домов, при этом песчаный грунт сильно обводнен и может образовать плывун, что делает невозможным безопасное выполнение работ до его осушения», — пояснили в энергокомпании.