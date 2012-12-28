Липецкая вечЁрка: БПЛА на улице Буденного, утонувший автомобиль и повреждение железной дороги
Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах
А вот из липецких перевозчиков никто в Министерство торговли и ценовой политики не обращался.
Напомним, о том, что липецкие перевозчики намерены обратиться в региональное министерство торговли и ценовой политики с предложением об увеличении тарифов на проезд в городском транспорте, они заявили ещё 24 сентября. Причиной повышения тарифов назвался взрывной рост цен на топливо.
Но в Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области поступили документы с просьбами пересмотреть экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте от перевозчиков из трёх муниципалитетов: из Ельца, Лебедяни и Усмани. Сейчас эти заявки рассматривают. Вырастет ли стоимость проезда и с какой даты, если это произойдёт — говорить пока рано: у части перевозчиков запрошены дополнительные документы для обоснования расчётов.
Напомним, в Липецке проезд последний раз дорожал 1 июня 2025 года. Сейчас он стоит 31 рубль при оплате по карте и 36 рублей — за наличные.
В Ельце стоимость проезда последний раз выросла 1 декабря 2024 года и сейчас составляет 28 рублей по карте и 32 рубля за наличные. В Усмани цены не менялись с 2023 года и сейчас проезд по карте там стоит 19 рублей, за наличные — 24 рубля. А в Лебядяни проезд последний раз и вовсе дорожал 1 сентября 2022 года и стоит 16 рублей по карте и 21 рубль за наличные.
1 октября тарифы на проезд уже выросли на два рубля в Данкове. Там поездка в автобусе теперь стоит 21 рубль по карте и 26 рублей за наличные.
