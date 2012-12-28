Все новости
Общество
497
сегодня, 15:58
12

Перевозчики Ельца, Лебедяни и Усмани просят пересмотреть тарифы на проезд в автобусах

А вот из липецких перевозчиков никто в Министерство торговли и ценовой политики не обращался.

По состоянию на 9 октября никто из липецких перевозчиков не обратился в Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области с заявлениями и экономическими расчётами о повышении тарифа на проезд. Более того — туда даже никто не звонил с такими намерениями. Об этом GOROD48 рассказали в самом министерстве.

Напомним, о том, что липецкие перевозчики намерены обратиться в региональное министерство торговли и ценовой политики с предложением об увеличении тарифов на проезд в городском транспорте, они заявили ещё 24 сентября. Причиной повышения тарифов назвался взрывной рост цен на топливо.

Но в Министерство торговли и ценовой политики Липецкой области поступили документы с просьбами пересмотреть экономически обоснованный тариф на проезд в общественном транспорте от перевозчиков из трёх муниципалитетов: из Ельца, Лебедяни и Усмани. Сейчас эти заявки рассматривают. Вырастет ли стоимость проезда и с какой даты, если это произойдёт — говорить пока рано: у части перевозчиков запрошены дополнительные документы для обоснования расчётов.

Напомним, в Липецке проезд последний раз дорожал 1 июня 2025 года. Сейчас он стоит 31 рубль при оплате по карте и 36 рублей — за наличные.

fbmizn8notzseklm1ox0hqbcp5sunkt1 (2).png

В Ельце стоимость проезда последний раз выросла 1 декабря 2024 года и сейчас составляет 28 рублей по карте и 32 рубля за наличные. В Усмани цены не менялись с 2023 года и сейчас проезд по карте там стоит 19 рублей, за наличные — 24 рубля. А в Лебядяни проезд последний раз и вовсе дорожал 1 сентября 2022 года и стоит 16 рублей по карте и 21 рубль за наличные.

1 октября тарифы на проезд уже выросли на два рубля в Данкове. Там поездка в автобусе теперь стоит 21 рубль по карте и 26 рублей за наличные.
автобус
транспорт
0
0
3
2
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пассажир из Липецка
14 минут назад
Может сначала автобусы с кондиционером, лето, кондиционер будет работать как зима, а потом может и адекватный аппетит можно увеличить, 1-2 рубля, и то, если нужно? Как-то не очень потеть, преть, вода водопадом, хоть и * , максимум занавеска на стекле в жару с автобусе БЕЗ кондиционера, а увеличить цену оплаты проезда можно всегда, оправдание любое
Ответить
Пассажир с Липецка
23 минуты назад
Пока шляпы и галстуки не оденут - тарифы не повышать!
Ответить
Тоже за
9 минут назад
Только чтобы мужчины-пассажиры были в цилиндрах, а женщины в шляпках и пышных платьях. А то едут как из...
Ответить
1
сегодня, 16:19
Где обещанные сидячие места вместо стоячих?
Ответить
?
56 минут назад
А кто обещал в городском транспорте только сидячие? Заметьте, на шильдиках-табличках в автобусах изначально указано количество сидячих и стоячих. От завода.
Ответить
-
42 минуты назад
А кто обещал в городском транспорте только сидячие? Заметьте, на шильдиках-табличках в автобусах изначально указано количество сидячих и стоячих. От завода. Существуют компактные газельки без стоячих мест. Видимо, на них хотели перейти в своё время с лиазов и еврохлама, только забыли.
Ответить
Хм
29 минут назад
Существуют компактные газельки без стоячих мест. Видимо, на них хотели перейти в своё время с лиазов и еврохлама, только забыли. Так и сколько надо штук. И водителей. И рейсы через 5 минут. Соответственно, больше нагрузки на ресурсы и дорожный трафик.
Ответить
Липчанин
сегодня, 16:17
В Лебедяни сколько лет возят по старому тарифу. И ведь как- то зарабатывают. А у Липецка все мало. Просят опять поднять оплату.
Ответить
И
сегодня, 16:12
Парк автобусов поменяют?
Ответить
Можно было бы
сегодня, 16:16
Из Липецка старые Мерседесы передать, а в областной центр закупить новые.
Ответить
Ух
сегодня, 16:06
Лебедянь рулит! В два раза дешевле, чем в Липецке!
Ответить
Форвард
37 минут назад
Там и маршрут в два раза короче
Ответить
