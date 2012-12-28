Все новости
Общество
145
52 минуты назад

Квас и лимонад незаконно рекламировали герои «Ну, погоди!»

Тербунского предпринимателя оштрафовали на 10 000 рублей.

В прокуратуру Тербунского района обратился представитель ООО «Союзмультфильм» с жалобой на незаконное использование местным предпринимателем товарных знаков «Волк» и «Заяц» — персонажей мультфильма «Ну, погоди!». Узнаваемые герои появились на рекламном щите с предложением о покупке кваса и лимонада.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в результате любящего советские мультики бизнесмена привлекли к административной ответственности за незаконное использование чужого товарного знака (по части первой статьи 14.10 КоАП РФ) и за нарушение авторских прав в целях извлечения дохода (по части первой статьи 7.12 КоАП РФ).

Предпринимателю объявлено предупреждение и назначен штраф в 10 000 рублей — он уже оплачен, а скандальный рекламный щит убрали.
