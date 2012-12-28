28-летняя женщина обчистила счёт знакомой

Зная ПИН-код, она без спроса перевела более 100 000 рублей.

В Становлянском районе передано в суд уголовное дело по обвинению 28-летней женщины в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).— По данным следствия, в августе этого года в Добринском районе женщина, зная ПИН-код банковской карты своей знакомой, без разрешения перевела с её счёта через мобильный банк более 100 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службы прокуратуры Липецкой области.Теперь 28-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.