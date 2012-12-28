Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Происшествия
54 минуты назад
28-летняя женщина обчистила счёт знакомой
Зная ПИН-код, она без спроса перевела более 100 000 рублей.
— По данным следствия, в августе этого года в Добринском районе женщина, зная ПИН-код банковской карты своей знакомой, без разрешения перевела с её счёта через мобильный банк более 100 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службы прокуратуры Липецкой области.
Теперь 28-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.
