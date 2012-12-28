Все новости
На улице Будённого обнаружены обломки БПЛА: губернатор поручил эвакуировать горожан
Происшествия
Из домов на улице Буденного эвакуированы 50 человек
Происшествия
Беспилотник самолетного типа сбит ночью в Липецкой области
Происшествия
На улице 15-й микрорайон в промытую горячей водой яму рухнула машина
Происшествия
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
«20 лет машине, а она не подводила»
Происшествия
Это Сселки: водитель с парковки магазина выехал на встречку
Общество
Красный уровень объявлен в Липецке и шести районах области
Происшествия
Липецкая вечЁрка: последствия атаки БПЛА, компенсация за загрызенного сына и когда заработает «Петропарк»
Общество
«Детей просто сносят толпой»
Общество
Взрыва газового котла не было — был пожар, причины которого ещё выясняют
Происшествия
28-летняя женщина обчистила счёт знакомой
Происшествия
На улице Буденного завершили разминирование обломков БПЛА
Происшествия
Анатолию Емельянову снова продлили домашний арест
Происшествия
Из пруда рыбхоза пытались украсть 265 карпов
Происшествия
Бариста уволилась из «Coffee Way» и после потратила миллион с корпоративного счёта в «Яндекс»
Происшествия
35 килограммов конопли нашли на чердаке у жителя Грязей
Происшествия
«Мы снова плаваем!»
Общество
На железной дороге в Липецкой области обнаружено повреждение пути
Происшествия
Просьбу депутата областного Совета Анатолия Емельянова пойти на СВО снова рассмотрит Октябрьский суд
Происшествия
Происшествия
236
54 минуты назад
4

28-летняя женщина обчистила счёт знакомой

Зная ПИН-код, она без спроса перевела более 100 000 рублей.

В Становлянском районе передано в суд уголовное дело по обвинению 28-летней женщины в краже с банковского счета с причинением значительного ущерба (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

— По данным следствия, в августе этого года в Добринском районе женщина, зная ПИН-код банковской карты своей знакомой, без разрешения перевела с её счёта через мобильный банк более 100 000 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службы прокуратуры Липецкой области.

Теперь 28-летней женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Комментарии (4)

М-да
44 минуты назад
Как-то совсем люди не думают... Хотя... Это получается она 1997 года рождения. Ну тогда вполне объяснимо.
Ответить
Рима
14 минут назад
Детям 1997 года рождения- скоро 30.
Ответить
Сантильяна
46 минут назад
Люди, да, что с вами творится?
Ответить
Fox
47 минут назад
Мозгов нет считай калека
Ответить
