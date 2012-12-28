Прокуратура начала проверку по факту провала теплотрассы и угодившей в яму с кипятком машины
«Мы снова плаваем!»
Уже второй раз за осень затопило подъезд в доме на улице Левобережной.
«Снова плаваем», — рассказали жильцы дома.
Подъезд затапливает во второй раз за осень. В сентябре причиной потопа стали забитые канализационные колодцы «РВК-Липецк». Откуда вода натекла в этот раз неизвестно: в управляющей компании «Жилфондпроект» затруднились что-либо сказать о потопе, пояснив, что в ближайшие три дня все руководство УК занято пуском тепла.
Не поступало на этой неделе информации о засорах на улице Левобережной и в «РВК-Липецк». Последнюю такую заявку из окрестностей дома компания получила 1 октября. Засор устранили в тот же день. Энергетики посоветовали УК обследовать в доме сети водоотведения и, в случае необходимости, снова подать заявку.
Также в энергокомпании в очередной раз напомнили, чтобы в канализацию не стоит смывать посторонние предметы.
