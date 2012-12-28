Все новости
Общество
252
49 минут назад
1

«Мы снова плаваем!»

Уже второй раз за осень затопило подъезд в доме на улице Левобережной.

Первый подъезд дома № 1 по улице Левобережной залило водой.

«Снова плаваем», — рассказали жильцы дома.

Подъезд затапливает во второй раз за осень. В сентябре причиной потопа стали забитые канализационные колодцы «РВК-Липецк». Откуда вода натекла в этот раз неизвестно: в управляющей компании «Жилфондпроект» затруднились что-либо сказать о потопе, пояснив, что в ближайшие три дня все руководство УК занято пуском тепла.

Не поступало на этой неделе информации о засорах на улице Левобережной и в «РВК-Липецк». Последнюю такую заявку из окрестностей дома компания получила 1 октября. Засор устранили в тот же день. Энергетики посоветовали УК обследовать в доме сети водоотведения и, в случае необходимости, снова подать заявку.

Также в энергокомпании в очередной раз напомнили, чтобы в канализацию не стоит смывать посторонние предметы.
канализация
засор
0
0
2
0
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Animal planet.
24 минуты назад
На смывали всякой ерунды в унитаз,а теперь жалуются что они плавают.
Ответить
