Неделю липчане вплывают в свой подъезд

Вход в подъезд залило из-за забитых уличных колодцев. Сегодня управляющая компания взялась за работу.

В вашем браузере отключен JavaScript

Уже неделю в первом подъезде дома № 1 по улице Левобережной стоит вода. Жильцы дома говорят, что управляющая компания на их звонки не отвечает. В Единой диспетчерской службе заверили — по заявке работают. Но, по словам жильцов, вода только прибывает.Чтобы зайти в подъезд, жильцы дома положили старую дверь, по ней и ходят — не хотят промокать.В управляющей компании «Жилфондпроект» GOROD48 сообщили, что проблема в канализационных колодцах — это зона ответственности «РВК-Липецк». Однако ждать смежников коммунальщики не стали, прочистили колодцы сами. Вода уже начала убывать. Сейчас УК ждет ассенизаторскую машину, чтобы осушить подвал. Когда все просохнет, «Жилфондпроект» обещает убирать и в подвале, и в подъезде.