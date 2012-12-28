В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
Неделю липчане вплывают в свой подъезд
Вход в подъезд залило из-за забитых уличных колодцев. Сегодня управляющая компания взялась за работу.
Чтобы зайти в подъезд, жильцы дома положили старую дверь, по ней и ходят — не хотят промокать.
В управляющей компании «Жилфондпроект» GOROD48 сообщили, что проблема в канализационных колодцах — это зона ответственности «РВК-Липецк». Однако ждать смежников коммунальщики не стали, прочистили колодцы сами. Вода уже начала убывать. Сейчас УК ждет ассенизаторскую машину, чтобы осушить подвал. Когда все просохнет, «Жилфондпроект» обещает убирать и в подвале, и в подъезде.
