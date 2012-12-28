Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада

Энергетики завершают ликвидацию аварии. В большинстве домов электроснабжение уже восстановлено.

Сегодня в десятом часу вечера внезапно выключился свет в большинстве домов 26, 28 ,29 микрорайонов, «Европейского». В домовых чатах начали писать, что, якобы, возник пожар где-то на подстанции.В ГУ МЧС по Липецкой области успокоили горожан — никакого пожара нигде, к счастью, не было. В доме №10 на улице Белана произошло короткое замыкание без последующего горения. Помощь пожарных даже не понадобилась.Энергетики уже завершают работы по восстановлению подачи электроэнергии.В большинство домов уже возобновлена подача электричества.