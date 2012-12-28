Все новости
Стройку ЖК «Турист-2» возобновить не удалось
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
В Липецкой области ночью заморозки до -5
Погода в Липецке
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
Изменится схема маршрута автобуса №308к
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
36-летняя женщина торговала археологическими ценностями
Происшествия
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Спорт
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области
Общество
Директор «Металлурга» решил сыграть в воротах и… забил гол соперникам
Спорт
Игрок липецкой команды по мини-футболу вывел сборную Кыргызстана в финал Кубка Азии-2026
Спорт
За Липецкую область теперь выступает победительница первенства мира
Спорт
Северная ходьба теперь спорт и липчане в нём чемпионы
Спорт
Происшествия
438
43 минуты назад

Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада

Энергетики завершают ликвидацию аварии. В большинстве домов электроснабжение уже восстановлено. 

Сегодня в десятом часу вечера внезапно выключился свет в большинстве домов 26, 28 ,29 микрорайонов, «Европейского». В домовых чатах начали писать, что, якобы, возник пожар где-то на подстанции.

В ГУ МЧС по Липецкой области успокоили горожан — никакого пожара нигде, к счастью, не было. В доме №10 на улице Белана произошло короткое замыкание без последующего горения. Помощь пожарных даже не понадобилась.

Энергетики уже завершают работы по восстановлению подачи электроэнергии.  

В большинство домов уже возобновлена подача электричества.
