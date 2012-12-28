За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
43 минуты назад
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Энергетики завершают ликвидацию аварии. В большинстве домов электроснабжение уже восстановлено.
В ГУ МЧС по Липецкой области успокоили горожан — никакого пожара нигде, к счастью, не было. В доме №10 на улице Белана произошло короткое замыкание без последующего горения. Помощь пожарных даже не понадобилась.
Энергетики уже завершают работы по восстановлению подачи электроэнергии.
В большинство домов уже возобновлена подача электричества.
