сегодня, 12:15
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Причина отключения воды — аварийной ситуации на водоводе.
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Ленина, 3, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 29, 31, 41, 43;
- пл. Ленина – Соборная, 1, 3;
- ул. Петра Великого, 3;
- ул. Первомайская, 2;
- ул. Кузнечная, 4.
Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
