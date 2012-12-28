Все новости
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
43-летний мужчина заплатил за интим-услуги 76 000 рублей
Происшествия
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей
Происшествия
Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Общество
1158
сегодня, 12:15
9

В дома центра Липецка ограничена подача воды

Причина отключения воды — аварийной ситуации на водоводе.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно, до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:

- ул. Зегеля, 1;
- ул. Ленина, 3, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 29, 31, 41, 43;
- пл. Ленина – Соборная, 1, 3;
- ул. Петра Великого, 3;
- ул. Первомайская, 2;
- ул. Кузнечная, 4.

Подвоз воды организован по заявкам потребителей.
отключение воды
0
0
6
2
3

Комментарии (9)

Сначала новые
за чем вода
42 минуты назад
привезли машину воды,взяли сколько нужно-экономия и физкультура,здоровье нации.
Ответить
Русский язык
45 минут назад
Причина отключения воды — аварийной ситуации. Ох уж эта Болонская система образования..
Ответить
Незнайка
22 минуты назад
Ви хочете песен-их есть у меня.
Ответить
Внушаемый
58 минут назад
В Китае за три года построили мост длиной 3 км. над ущельем глубиной 650 метров !
Ответить
Фокс
сегодня, 12:45
— Э-э, нет, торопиться не надо. Это наш гость. Важно вылечить. Важно вернуть обществу полноценного человека. Торопиться не надо.
Ответить
11й
сегодня, 12:33
все так же плохо ходит
Ответить
Житель
сегодня, 12:32
Не спешите ребята пусть наши МИНИСТРЫ про чувствуют как сидеть без воды.
Ответить
сегодня, 12:30
Началось....
Ответить
злой
сегодня, 12:22
Соборная ,1 ну наконец-то мы дождались!
Ответить
