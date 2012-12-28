В дома центра Липецка ограничена подача воды

Причина отключения воды — аварийной ситуации на водоводе.

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ «РВК-Липецк» временно, до завершения работ, ограничит подачу холодной воды потребителям по адресам:- ул. Зегеля, 1;- ул. Ленина, 3, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 29, 31, 41, 43;- пл. Ленина – Соборная, 1, 3;- ул. Петра Великого, 3;- ул. Первомайская, 2;- ул. Кузнечная, 4.Подвоз воды организован по заявкам потребителей.