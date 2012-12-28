Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей

В присвоении имущества бывшей родственницы подозревают 48-летнего липчанина.

В отношении 48-летнего липчанина возбуждено уголовное дело по части второй статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата» по факту присвоения имущества бывшей родственницы на полмиллиона рублей.«24 сентября в полицию обратилась 46-летняя женщина, которая сообщила о пропаже строительных материалов, компрессора и генератора на общую сумму 500 000 рублей. Как выяснили полицейские, в 2021 году она перевезла в Липецк два контейнера с имуществом. В переезде ей помогал бывший родственник, которому весной 2023 года она дала ключи от контейнеров, для того что бы он приглядывал за вещами. Приехав 23 сентября на место хранения контейнеров, она не обнаружила в них части своего имущества», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Как оказалось, у мужчины возникли материальные проблемы и он продал чужое имущество, заработав на этом более 350 000 рублей. Деньги потратил. Теперь липчанину грозит до пяти лет лишения свободы.