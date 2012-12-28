Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать

42-летний ельчанин осужден за кражу сладостей более чем на 6,7 тысячи рублей.

42-летний ельчанин получил 240 часов обязательных работ за кражу шоколада (по части первой статьи 158 УК РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина дважды наведался в супермаркет, где в отделе сладостей украл в общей сложности 50 плиток шоколада на сумму свыше 6,7 тысячи рублей. Оба раза он пронес украденное мимо кассы, не заплатив.Шоколад мужчина продал, а деньги потратил. Но после написал явку с повинной.