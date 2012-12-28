«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
147
38 минут назад
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
42-летний ельчанин осужден за кражу сладостей более чем на 6,7 тысячи рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, мужчина дважды наведался в супермаркет, где в отделе сладостей украл в общей сложности 50 плиток шоколада на сумму свыше 6,7 тысячи рублей. Оба раза он пронес украденное мимо кассы, не заплатив.
Шоколад мужчина продал, а деньги потратил. Но после написал явку с повинной.
0
0
0
3
2
Комментарии