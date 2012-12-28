Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
Автобусы маршрутов №347 и №315 временно не будут заезжать на старую сокольскую автостанцию
Общество
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
64-летняя жительница Задонска перевела на «безопасный счёт» 2,5 миллиона рублей
Происшествия
За выходные в 10 ДТП пострадали 7 человек
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Липецкая область попала в топ-20 регионов по доступности ипотеки
Общество
Происшествия
611
43 минуты назад
7

«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»

Горожанка попросила совета, как помочь ребенку, живущему с выпивающими родителями.

Липчанка попросила GOROR48 совета, как поступить в сложившейся ситуации. Она живет в доме на улице Тельмана и соседствует с семьей, в которой, по мнению женщины, сложилась нездоровая ситуация — в пьющей семье живет 7-8-летний ребенок.

Соседи залили липчанку и она увидела их квартиру.

«Вызвала аварийную службу. Приехали, пошли к ним в квартиру и ужаснулась, разруха, грязь, вонь. Четыре тела пьянищие валяются на диване. Добиться от них ничего не вышло, аварийная служба отключила воду во всем подъезде. На следующий день опять пошла к ним. Мамаша с папашей в таком же состоянии, но уже ребёнок был дома. Была моя ошибка, что не вызвала полицию, так как знаю, что они приезжают только „когда убьют“. Решила обратиться в опеку. Позвонила, мне сказали, что этим не занимаются, это родительский ребёнок и нужно обратиться в полицию. Звоню в ПДН, тот же ответ «это не к ним». Звоню в полицию, объясняю ситуацию, прошу, чтобы выехали по адресу. Меня отправляют в ПДН. Объясняю, что оттуда меня отправили к ним. В полиции с трудом приняли информацию, но сообщили, что я должна прийти лично к ним на улицу Титова с целью дать объяснение, и со мной будут беседовать, т. е. пьют и ребёнок живёт в таких нечеловеческих условиях никого не интересует, и почему-то объяснения должна давать я. До беседы со мной ничего предпринимать не будут. Сегодня была в районе улицы Советской, и не поленилась, зашла лично в опеку. Это учреждение занимает три этажа. Мой визит ни к чему не привёл, мне объяснили так же, что они этим не занимаются. И что самое возмутительное, сотрудница сказала «Вы думаете ребенку в детском доме будет лучше?» Что происходит? И потом возмущаются «Куда смотрели соседи, почему не предприняли мер?»» — описала свои мытарства горожанка.

— Сообщение зарегистрировано. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку полученной информации. По ее результатам примут меры реагирования, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, добавив, что в ситуации, когда совершаются противоправные действия в отношении граждан, в том числе несовершеннолетних, надо звонить 02,102 или 112.
конфликт
соседи
1
0
2
0
0

Комментарии (7)

Сначала новые
Скорее
7 минут назад
всего это не безразличие,а отвращение но радует одно, что не всегда так будет
Ответить
гость
8 минут назад
Сейчас людей больше заботят бездомные собаки, а как детям с алкашами живëтся, всë равно?
Ответить
65+
10 минут назад
А на хрена нужны эти ПДН опека занимают здания получают зарплату и не хрена не делают даже когда к ним обращаются ! Балласт ( паразиты) общества .
Ответить
гость
11 минут назад
Обратитесь к уполномоченному по правам ребëнка в Липецке Оксане Хлякиной.
Ответить
Я
14 минут назад
В нашем городе никому ничего не нужно. Это дыра. И отсюда нужно валить, как можно быстрее.
Ответить
Горожанка
17 минут назад
Вам не только позвонила, к вам пришла сердобольная соседка! Ужас, люди, куда мы прикатились.
Ответить
Александр Н.
21 минуту назад
Полное равнодушие по нашей жизни это норма ,пока не случилось что нибудь страшного, только тогда начинают шевелиться.
Ответить
