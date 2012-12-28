«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»

Горожанка попросила совета, как помочь ребенку, живущему с выпивающими родителями.

Липчанка попросила GOROR48 совета, как поступить в сложившейся ситуации. Она живет в доме на улице Тельмана и соседствует с семьей, в которой, по мнению женщины, сложилась нездоровая ситуация — в пьющей семье живет 7-8-летний ребенок.Соседи залили липчанку и она увидела их квартиру.«Вызвала аварийную службу. Приехали, пошли к ним в квартиру и ужаснулась, разруха, грязь, вонь. Четыре тела пьянищие валяются на диване. Добиться от них ничего не вышло, аварийная служба отключила воду во всем подъезде. На следующий день опять пошла к ним. Мамаша с папашей в таком же состоянии, но уже ребёнок был дома. Была моя ошибка, что не вызвала полицию, так как знаю, что они приезжают только „когда убьют“. Решила обратиться в опеку. Позвонила, мне сказали, что этим не занимаются, это родительский ребёнок и нужно обратиться в полицию. Звоню в ПДН, тот же ответ «это не к ним». Звоню в полицию, объясняю ситуацию, прошу, чтобы выехали по адресу. Меня отправляют в ПДН. Объясняю, что оттуда меня отправили к ним. В полиции с трудом приняли информацию, но сообщили, что я должна прийти лично к ним на улицу Титова с целью дать объяснение, и со мной будут беседовать, т. е. пьют и ребёнок живёт в таких нечеловеческих условиях никого не интересует, и почему-то объяснения должна давать я. До беседы со мной ничего предпринимать не будут. Сегодня была в районе улицы Советской, и не поленилась, зашла лично в опеку. Это учреждение занимает три этажа. Мой визит ни к чему не привёл, мне объяснили так же, что они этим не занимаются. И что самое возмутительное, сотрудница сказала «Вы думаете ребенку в детском доме будет лучше?» Что происходит? И потом возмущаются «Куда смотрели соседи, почему не предприняли мер?»» — описала свои мытарства горожанка.— Сообщение зарегистрировано. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку полученной информации. По ее результатам примут меры реагирования, — пояснили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, добавив, что в ситуации, когда совершаются противоправные действия в отношении граждан, в том числе несовершеннолетних, надо звонить 02,102 или 112.